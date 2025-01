El conductor del autobús accidentado en Francia en el que murió una joven de 15 años da positivo en cannabis

El conductor del autobús escolar que tuvo un accidente el pasado jueves 30 de enero en Francia dio positivo por la ingestión de resina de cannabis. En el siniestro murió una joven de 15 años y otros 20 alumnos resultaron heridos.

La Fiscalía de Francia, concretamente, el fiscal Frédéric Chevallier, informó en un comunicado que se detectó "la presencia de este producto en un límite superior a 0,5 nanogramos", remarcando que "esta cantidad (de cannabis) no puede corresponder a una consumición considerada pasiva".

"Los resultados de los análisis de sangre, conocidos a última hora de esta mañana, permiten determinar que el conductor del autobús había consumido resina de cannabis antes del accidente", explicó Chevallier.

En primer lugar, el conductor se sometió poco después del accidente a una prueba de drogas de saliva que ya determinó la presencia de estupefacientes. Seguidamente, se hizo unas pruebas de sangre, que son más precisas que las de saliva y que terminaron de revelar la presencia de cannabis.

Tal y como informó la Fiscalía francesa, el autobusero, de 26 años, negó en todo momento que hubiese consumido ningún tipo de droga, y culpó a su novia del positivo, mencionando una "contaminación pasiva" y acusándola de fumar cannabis frecuentemente cerca de él.

El acusado insiste en que no consume drogas desde diciembre de 2023, a excepción de cuando "por casualidad enciende un porro que fuma".

Actualmente, está siendo investigado por los cargos de "homicidio involuntario agravado por uso de producto estupefaciente". Debido a esto, el acusado puede ser condenado con una pena máxima de siete años de prisión. Después de que pase por custodia policial, la Fiscalía anunció que solicitará que el acusado permanezca en prisión preventiva.

Finalmente, remarcar que el conductor no solo defendió que no consumió ningún tipo de droga, sino que también aseguró que el accidente tuvo lugar por culpa de un vehículo al que tuvo que esquivar para evitar un choque frontal. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha podido ser confirmada.

El accidente

La mañana del jueves 30 de enero, sobre las 8:00 horas, tuvo lugar un accidente en la carretera D927, en las proximidades de Châteaudun, en el centro de Francia.

El autobús, que fue el único vehículo implicado en el accidente, volcó, provocando la muerte de una alumna de 14 años y dejando a otros 20 alumnos heridos, todos leves y fuera de peligro.

Élisabeth Borne, ministra de Educación francesa, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que enviaba sus "más sinceras condolencias a su familia y amigos". A su vez, expresó todo su "apoyo a los estudiantes y a la comunidad educativa".

