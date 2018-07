Condenan a una mujer a seis años de prisión por presenciar la muerte de su violador en California

Un ex profesora de psicología ha sido condenado a seis años de prisión por presenciar la muerte del hombre que presuntamente la violó cuando era estudiante de la universidad de California, en 1995. Norma Patricia Esparza, de 41 años, se ha declarado culpable del homicidio voluntario, según han informado los fiscales.

Esparza nació en México y se crió en California. Tiene un doctorado en psicología y trabaja como consultora de la Organización Mundial de la Salud y como profesora en Suiza. Hace veintiún años, Gonzalo Ramírez abusó de ella en el dormitorio de su residencia de la universidad.

Unos meses después, su ex novio, Gianni Van, secuestró y mató al presunto violador, según recoge el Daily News.Van fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Ramírez el año pasado.

Norma Patricia Esparza fue finalmente arrestada en 2015 durante un viaje hacia Suiza por no conocer la historia y no contarla. Ella aseguró que su novio Van estaba detrás del asesinato y que ella no participó.