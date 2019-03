Obama dice que buscará "justicia" y Cameron, liberar al rehén británico

El Gobierno de EEUU está buscando aliados para una coalición global contra el Estado Islámico (EI), que opera en Irak y Siria, mientras continúa sopesando las acciones a tomar, según reconoció el Departamento de Estado. El secretario de Estado, John Kerry, y altos funcionarios del Gobierno del presidente Barack Obama están en contacto con "una serie de países" para contribuir a esta nueva alianza, indicó la portavoz del Departamento de Esado, Jen Psaki.

La portavoz rehusó citar países específicos sobre los que Estados Unidos busca apoyar esta alianza. "Estamos en el principio de la construcción de esta coalición, se está contactando con una serie de países que quieren formar parte de esta coalición", dijo. "Ya hay varios países que pueden no ser del mundo árabe o no estar en Europa que ya están contribuyendo con recursos y han ofrecido asistencia para luchar contra EI y para hacer frente a la situación humanitaria en Irak", señaló.

Kerry mantuvo conversaciones durante el martes con sus homólogos de Australia, Emiratos Árabes, Jordania y Catar, así como con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y la ministra de Exteriores de Italia, Federica Mogherini. Paski aclaró que Estados Unidos no está pidiendo una serie de requisitos para que contribuyan "cada país tiene diferentes capacidades así que es una discusión de ida y vuelta".

En este sentido señaló como ejemplo el apoyo que distintos países están dando a Irak para recuperar territorio frente al grupo yihadista que se ha establecido en una franja que afecta al norte del país y parte de Siria. "Hay países que han podido participar o ayudar en áreas como ayuda humanitaria, con una serie de activos que puede que no todos los países tengan", señaló la portavoz que dijo que otros países han optado por facilitar armas a los kurdos.

La portavoz reconoció que por sus "capacidades" y su "crecimiento" el Estado Islámico es una preocupación "no solo para Estados Unidos sino también para Italia, Alemania, Australia, Arabia Sadí" y las discusiones giran en torno a "cómo podemos coordinarnos mejor para enfrentarlo". En cuanto a si esta coalición de países podría operar también en Siria, donde el Estado Islámico también se ha extendido, señaló -al igual que ha hecho anteriormente el presidente Barack Obama- que "no vamos a estar limitados por la geografía" pero todavía no se ha tomado una decisión, sin descartar la opción militar.

Estados Unidos ha continuado su operación de ataques aéreos contra las posiciones del EI en el norte de Irak, mientras evalúa qué pasos tomar en Siria, donde Estados Unidos ha apoyado a la oposición moderada que se ha enfrentado al gobierno de Bachar Al Asad. Como parte de este esfuerzo para formar una coalición global está previsto que Kerry viaje a Oriente Medio después de la cumbre de la OTAN en Gales, prevista para el 4 y 5 de septiembre, aunque todavía no se han determinado los países que visitará ni las fechas exactas.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Reino Unido para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en la localidad galesa de Newport, aseguró que la ejecución del periodista Steven Sotloff a manos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) no intimidará a su país y prometió que "se hará justicia".

En una línea similar, el primer ministro británico, David Cameron, condenó el "repugnante" asesinato por yihadistas del periodista estadounidense Steven Sotloff y dijo que la lucha contra los extremistas islámicos "llevará décadas". El Ejecutivo intenta evitar además la muerte de otro rehén, en este caso de nacionalidad británica, que está asimismo en manos del Estado Islámico (EI), movimiento yihadista al que Londres prefiere referirse como Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL) para restarle credibilidad.

En su comparecencia, Cameron equiparó la lucha contra estos extremistas con "una nueva Guerra Fría", en el sentido de que "además de perseguir a quienes defienden el extremismo violento, hay que perseguir también a los que promueven la narrativa extremista" que les respalda. "Es lo que debemos hacer en una lucha que, como he dicho, creo que llevará décadas", afirmó, recibiendo el apoyo de la oposición laborista.

Cameron aclaró además que percibe el papel del Reino Unido como de apoyo más que abogar por una intervención. "Debemos ver esta crisis como una en que estamos allí para ayudar a la gente sobre el terreno y a los países de la región que quieren resolver" esa situación, declaró. "No deberíamos verla como una en la que de alguna manera hay una intervención liderada por Occidente", añadió.