Xiomara Rojas: "Es un laberinto, enterarte de lo que sucede"

Ante la falta de medios y la existencia de periodistas con censura los venezolanos que viven en el país se informan, básicamente, por las redes sociales. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha denunciado la censura absoluta a la oposición en los medios de Venezuela.

Los medios solo transmiten información del Gobierno de Nicolás Maduro. A los venezolanos, solo les quedan las redes sociales pero las conexiones de internet no son muy buenas.

En Tabay, una ciudad del estado Mérida, con apenas 20 mil habitantes la información apenas llega. Solo hablan de lo que ven en la calle o de lo que se enteran en las redes sociales. Xiomara Rojas, nos cuenta que muchas veces no tienen luz: "hay días que no tienes luz y no tienes televisión"

José Alirio Moreno, recalca que están incomunicados: "la información nos llega por medios internacionales". María Josefa Pérez, solo ve medios internacionales.