¿Cómo desaparece un avión en ruta sin dejar rastro? Ocurre cuando sobrevuela zonas remotas donde la cobertura del radar es prácticamente nula. Hay alternativas, como por ejemplo la localización por satélite. Los últimos aviones la llevan a bordo, pero activarla es caro y no es obligatorio.

El portavoz del Colegio Oficial de Pilotos, Gustavo Barba, lo explica comparándolo "con un viaje al extranjero al que vas con tu smartphone, pero no pagas el roaming. No tienes, por tanto, acceso a datos". Y es que este sistema de localización por satélite, al ser tan caro, no lo adoptan muchas compañías.

Bajo el mar la señal de la caja negra pierde intensidad. Las balizas tampoco funcionan, por eso las tareas de rescate pueden durar meses. "Existe tecnología -explica Gustavo Barba- para que esa transmisión se pueda hacer a través de balizas que se eyectan del avión y quedan en la superficie, transmitiendo".

Nueva tecnología que la Organización Internacional de Aviación debatirá el proximo mes de febrero. Se pondrán sobre la mesa nuevos sistemas para mejorar la seguridad aérea y se revisarán protocolos.