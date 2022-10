Cómicos rusos organizan shows para reírse de Putin en Turquía

En un pequeño local de Estambul, con ambiente íntimo y paredes de ladrillo, el foco del escenario apunta cada noche a un cómico ruso. Entre las butacas, hay decenas de ciudadanos de la misma nacionalidad. Acuden porque saben que allí podrán reírse de todo lo que en Rusia está prohibido hablar.

Hasta ese espectáculo se ha desplazado nuestra colaboradora Pilar Cebrián para hablar con desertores de Rusia, un país en el que la sátira política no está permitida. "Me emociono porque en Rusia no tenemos esta oportunidad, hablar libremente de política y encima reírte. Te ayuda a ver que no estás sola", reconoce Aline como espectadora.

El show está organizado por cómicos que escaparon de Rusia en las primeras semanas de la invasión y lo han preparado para los que huyen del país en los últimos días. Los temas en torno a los que gira la comedia no podían ser otros: la movilización de reclutas o los insultos a Putin.

Uno de los cómicos ridiculiza en su actuación que el gobierno ruso llame movilización parcial al reclutamiento masivo de personas. "Como si dijera: 'Venga, vamos solo a coger a unos hombres y a enviarlos a la guerra, pero solo a unos pocos, no a todos.' ¡Es una locura!", añade frente al micrófono de Antena 3 Noticias.

Muy pocos saben qué será de ellos en los próximos meses, pero durante unos minutos, en los bajos de Estambul, consiguen olvidar la incertidumbre de estar a miles de kilómetros de su patria. El humor les permite afrontar con ánimo su nueva vida como desertores fuera de su país. Un show de comedia de rusos para rusos, del que no podrían reírse en Rusia.