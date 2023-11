"No comentamos ni confirmamos...", el comunicado de la Casa Real por las fotografías del Príncipe Federico y Genoveva Casanova

El príncipe heredero a la corona de Dinamarca, Federico de Dinamarca, reaparece junto a su mujer tras la publicación de sus fotografías junto a Genoveva Casanova. La revista 'Lecturas' publica unas fotos del heredero a la corona de Dinamarca en Madrid, con la mexicanaGenoveva Casanova.

Ella desmiente que exista una relación entre ambos. Los abogados de Casanova han emitido un comunicado en el que piden textualmente a la revista que anulen, rectifiquen y/o desmientan el artículo "en el que se manifiesta la afirmación e insinuación de una relación sentimental (...) siendo totalmente falsa".

Según la revista, el futuro jefe de estado de Dinamarca pasa doce horas en la capital española junto a la empresaria mexicana, que ha estado hace un mes en Copenhague. La mexicana ha publicado en su perfil de Instagram el comunicado de los abogados en el que se insta a desmentir las informaciones.

El titular llega a Copenhague y la Casa Real danesa se ha visto obligada a emitir un comunicado: "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe heredero", reza el escrito.

Las declaraciones de la amiga de Genoveva Casanova

Una fotografía en la revista 'Lecturas' exponía al Príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en Madrid disfrutando de un día de turismo. "No tengo ni idea. Ella ha hecho algún comunicado y yo no tengo nada que contar" ha expresado Patricia Cerezo.

"Hablo con mis amigas, no de mis amigas, y yo entiendo perfectamente que me preguntéis pero vosotros me entendéis a mí. No tengo nada que contar, de verdad" ha añadido.

La propia Genoveva Casanova se ha mostrado indignada por las instantáneas y las especulaciones surgidas acerca de una posible relación romántica entre ambos. Asegura que lo que les une a ambos es una relación de amistad desde hace años.