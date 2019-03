La mujer de Nick Clegg: Los hombres que cuidan a sus hijos tienen "más cojones"

No sólo no se calla sus opiniones, sino que además las expresa en plena intervención de su marido. Miriam Clegg, la esposa del viceprimer ministro británico, Nick Clegg, dejó sorprendida al auditorio al levantar la mano pidiendo la palabra en medio de una conferencia de su marido para asegurar que los hombres que cuidan a sus hijos y tratan igual a las mujeres tienen "more cojones".

La vallisoletana quiso dar su opinión sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y echó mano de su español más castizo para expresar lo que sentía.

Cuando le pidió la palabra, Nick Clegg bromeó diciendo: "Dios, Miriam ha levantado la mano, estoy aterrorizado por lo que pueda pasar".

Miriam dejó entonces clara su postura con esta intervención: "Hay mucha gente fuera de aquí que todavía piensa que si un hombre cría a sus hijos es menos hombre. ¿Podrías tú, y otros señores trabajadores y padres modernos, empezar a decir más alto y con orgullo que cuidar a vuestros hijos no afecta vuestro nivel de testosterona y que esos hombres que realmente tratan a sus mujeres como iguales son aquellos con más cojones?".

Nick Clegg se sonrojó ligeramente al escucharla, entre los aplausos de los asistentes. "Supongo que no tengo que traducir 'cojones", dijo. El viceprimer ministro dijo a su mujer que estaba de acuerdo con ella, y que "pensar que no es de hombres cuidar hijos es creer que no es de mujeres trabajar".