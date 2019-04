La CNN publica un vídeo de los hermanos Abdeslam de fiesta en Bruselas

Brahim Abdeslam baila con un cigarrillo en la mano mientras conversa animadamente con una chica rubia, mientras que su hermano más joven, Salah, vestido con una sudadera naranja, rapea junto a un grupo de amigos al fondo.

El vídeo corresponde al 8 de febrero de 2015, apenas ocho meses antes de que Brahim hiciera detonar una bomba suicida en un café de la capital francesa, lo que formó parte de una serie de atentados que causaron 130 fallecidos y varios centenares de heridos en París.

Salah, miembro de la célula terrorista del grupo yihadista Estado Islámico, que reivindicó los atentados, fue el único que sobrevivió los ataques, y estuvo varios meses huido hasta que fue arrestado hace unas semanas en la capital belga. Dos amigos, que filmaron el vídeo que publica la cadena estadounidense, estuvieron de fiesta con Salah y Brahim aquella noche de febrero de 2015 y compartieron su historia con la CNN, con la condición de ocultar sus identidades.

Con nombres falsos, "Karim" y "Rachid" aseguran a la cadena que Brahim era el más serio de los dos hermanos, mientras que Salah era un amante de la diversión. "Eran buena gente. Supongo que se podría decir que vivieron la vida al máximo", dijo "Rachid" a la CNN, a lo que "Karim" añadió haber sido testigo de sus bromas, sus juegos de cartas y sus juergas. "En todo caso, (a Salah) le gustaban las mujeres. Era algo así como un mujeriego y he oído que tenía una novia en un momento dado", agregó.

Rememorando lo ocurrido en el último año, ambos amigos coinciden en que después de aquella noche los hermanos Abdeslam comenzaron a cambiar. "Esa fue la última vez que les vi beber. Brahim comenzó a ser más religioso. Asistía a las oraciones del viernes en la mezquita y además rezaba en casa", explicó "Rachid". No obstante, los dos amigos aseguraron no haber sido conscientes de la transición de los hermanos hacia el radicalismo, y agregaron que no han sido interrogados en relación con las investigaciones que se están llevado a cabo sobre los atentados.