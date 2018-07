Clinton supera ya en más de un millón de votos a Trump, que se impuso en el sistema electoral y lo califica de "genialidad"

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, supera en más de un millón de votos al presidente electo, el republicano Donald Trump, que se impuso en el sistema de Colegio Electoral, al cual calificó hoy de "genialidad".

El escrutinio, que sigue en marcha en algunos estados que están procesando votos en ausencia o depositados en el extranjero, ya da una ventaja de más de un millón de papeletas a Clinton (61,964 millones) frente a Trump (60,961 millones), y sitúa el porcentaje total en 47,8% para la demócrata y 47% para el republicano.

No obstante, Trump se impuso en las elecciones debido al sistema de Colegio Electoral, en el que cada estado adjudica al ganador de la demarcación territorial un número de compromisarios estimado conforme a su peso demográfico y equivalente al número de sus representantes en el Congreso. El presidente electo se hizo con al menos 290 compromisarios de los 538 de los que adjudica el sistema de Colegio Electoral, por lo que pese a tener un menor número de votos a nivel nacional, el republicano es el ganador de las elecciones del 8 de noviembre.

Trump volvió a hacer uso de su cuenta de Twitter hoy para recordar que el sistema de Colegio Electoral es una "genialidad porque hace que todos los estados, incluidos los pequeños, formen parte de la partida". "Si la elección estuviera basada en el total del voto popular habría hecho campaña en Nueva York, Florida y California y habría ganado aún por un mayor margen y con más facilidad", aseguró Trump.

No obstante, en 2012, tras la victoria electoral del presidente Barack Obama sobre su rival republicano, Mitt Romney, Trump también recurrió a la red social para decir que "el colegio electoral es un desastre para nuestra democracia". Estados como Nueva York o California son plazas aseguradas para los demócratas, por lo que los candidatos presidenciales no suelen hacer campaña allí; del mismo modo Texas, el otro caladero de votos electorales, se inclina tradicionalmente por los republicanos y no es parada obligada durante la campaña.

Medios estadounidenses han denunciado que algunas webs están extendiendo noticias falsas en las que se asegura que Trump ha ganado el voto popular. Gigantes de internet como Google y Facebook se comprometieron a evitar la propagación en sus sitios web de este tipo de noticias electorales falsas, que hasta ahora han salido destacadas por sus algoritmos.