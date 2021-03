Cientos de franceses vuelan a España cada fin de semana para disfrutar de la fiesta a pesar del coronavirus

La situación del coronavirus en España continúa mejorando día a día aunque todavía estamos lejos de la normalidad. Por ello, es importante seguir respetando las medidas. Algo que no han hecho decenas de franceses que vienen en busca de un ocio que ahora mismo en Francia está prohibido.

En Francia el toque de queda es a las 18:00 horas, mientras en Madrid es a las 23:00. Cinco horas más de ocio y muchas menos restricciones que en nuestro país vecino donde menos lo esencial, todo está cerrado.

Este nuevo tipo de visitantes que recibimos, se hacen el PCR gratis en origen, porque allí lo paga la seguridad social. El vuelo ida y vuelta cuesta entre 70 y 150 euros.

No son los únicos que se saltan las restricciones, como cada fin de semana seguimos viendo reuniones ilegales. La Policía Local recuerda que cuando entra en vigor el toque de queda no se puede salir a la calle si no es por una causa justificada.

Tampoco celebrar bodas multitudinarias como la que ha tenido lugar este fin de semana en la localidad madrileña de Cienpozuelos. 70 personas sin medidas sanitarias. Y en Pamplona la imprudencia es doble, la Policía pilló al asistente a una fiesta que trataba de saltar por el balcón.