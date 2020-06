Los científicos alertan de una nueva gripe con "potencial pandémico" en China tras la crisis del coronavirus

Una nueva cepa de la gripe hallada en China y con "potencial de pandemia" alerta a los científicos, que temen una mutación que lo haga fácilmente transmisible entre humanos,

Los científicos han identificado una nueva cepa de gripe que tiene el potencial de convertirse en una pandemia en China, según publica la BBC. Surgió recientemente y es transportado por cerdos, pero puede infectar a los humanos.

Los investigadores están preocupados de que pueda mutar aún más para que pueda propagarse fácilmente de persona a persona y desencadenar un brote global.

Si bien no es un problema inmediato, aseguran que tiene "todas las características" de estar altamente adaptado para infectar a los humanos y necesita una estrecha vigilancia. Al ser nuevo, las personas podrían tener poca o ninguna inmunidad al virus.

Los científicos escriben en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences que las medidas para controlar el virus en los cerdos, y la monitorización de los trabajadores de la industria porcina, deben implementarse rápidamente.

Una nueva cepa de gripe porcina es una de las principales amenazas de enfermedades que los expertos están observando, incluso cuando el mundo intenta poner fin a la actual pandemia de coronavirus.

La última gripe de este tipo, el brote de gripe porcina de 2009 que comenzó en México, fue menos mortal de lo que se temía inicialmente, en gran parte porque muchas personas mayores tenían cierta inmunidad quizá debido a su similitud con otros virus de gripe.

El G4 EA H1N1 arrancó en mataderos

La nueva cepa de gripe que se ha identificado en China es similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios.

Hasta ahora, no ha representado una gran amenaza, pero el profesor Kin-Chow Chang y sus colegas que lo han estado estudiando dicen que es algo que hay que vigilar. El virus, que los investigadores llaman G4 EA H1N1, puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

Hallaron evidencia de infección reciente que arrancó en personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina en China. Las vacunas actuales contra la gripe no parecen proteger contra ella, aunque podrían adaptarse para hacerlo si fuera necesario.

Por otro lado, los pediatras ya advirtieron de una "tormenta perfecta" de virus en otoño con la segunda oleada del coronavirus y la gripe. También en China arrancó el rebrote de coronavirus en el mercado más grande de Pekín que aterroriza a toda China