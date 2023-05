China podría sufrir una nueva ola de covid con hasta 65 millones de casos a la semana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha declarado el fin de la emergencia de salud pública por la covid-19. Lo hizo el pasado viernes 5 de mayo, pero el virus sigue circulando y, por tanto, la posibilidad de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revierta la decisión, sigue presente.

"Si es necesario, no dudaré en convocar otro Comité de Emergencia si la Covid-19 vuelve a poner en peligro nuestro mundo", sentenciaba a la vez que aseguraba que se trata de una decisión premeditada.

Es más, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, explicaba que ha terminado la emergencia sanitaria, pero no la pandemia porque el virus sigue propagándose: "La realidad es que este virus seguirá propagándose. La buena noticia es que la emergencia sanitaria mundial ha terminado".

China vuelve al foco de atención por el coronavirus

Fue hace más de mil días cuando la OMS se enteró de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. El 30 de enero de 2020, se declaró la emergencia de salud pública de interés internacional por el brote de Covid-19. Fuera de las fronteras del país asiático apenas habían 100 casos notificados y ninguna muerte.

Pero el virus traspasó las fronteras rápidamente, se propagó por todo el mundo y dio lugar a una pandemia que obligó a adoptar medidas drásticas en varios países. En España, por ejemplo, se decretó el estado de alarma durante semanas.

Los hospitales colapsaron y, tres años después, la Organización Mundial de la Salud da parte de casi 7 millones de muertes por Sars-CoV-2.

El foco de atención se vuelve a poner en China, el país desde donde se propagó el virus. Pekín alerta de que la variante XBB de Omicronque se ha vuelto frecuente en China con alrededor de 40 millones de infecciones a la semana, recoge el medio italiano 'Italy 24'.

El experto en enfermedades respiratorias, Zhong Nanshan, advierte de que el punto más álgido se alcanzará a finales de junio, cuando se llagarán a los 65 millones de casos a la semana.

Pero deja abierta una ventana de esperanza: la situación actual es menos grave que el pasado mes de enero, cuando había 37 millones de contagios diarios, apunta el medio citado. Por tanto, los más de 60 millones de casos de coronavirus a la semana que se esperan para el próximo mes suponen unos 9,2 millones al día, aproximadamente 28 millones menos que en enero.

Protección frente a la variante XBB.1.5

La OMS recomienda actualizar las vacunas contra la COVID-19 con las variantes más nuevas, como la XBB.1.5, que predomina en España con el 48,1% del total de casos. Por tanto, concluyeron que las futuras formulaciones de las vacunas usen "variantes más nuevas en su composición, es decir, linajes descendientes de XBB.1".

La actualización de la composición de las vacunas pretender mejorar la protección contra la enfermedad sintomática.

Situación del covid-19 en España

La cifra total de casos de coronavirus en España se eleva ya a 13.868.227 desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas notificaron el pasado viernes 19 de mayo a Sanidad 22.424 nuevos casos de COVID-19, frente a 11.847 el mismo día hace dos semanas.

Y, según el informe, crece la incidencia en los mayores de 60 años al pasar de los 93,96 casos por cada 100.000 habitantes a los 98,31 casos.

En total han fallecido 121.213 personas por covid desde que el virus llegó a España y en la última semana fallecieron 66 personas, según los datos publicados el 19 de mayo.

La OMS recomienda "prepararse" para las próximas pandemias

El director general de la OMS pedía a los países no retrasar más la aprobación del tratado internacional para estar preparados frente a futuras pandemias.

"No podemos dar largas al asunto. Si no hacemos los cambios necesarios, ¿quién los hará? Y si no los hacemos ahora, ¿cuándo? Cuando la próxima pandemia llame a la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de forma decisiva, colectiva y equitativa", expresaba Tedros Adhanom.

La posibilidad de que aparezcan nuevas variantes que provoquen nuevas oleadas de enfermedad "sigue existiendo" y también existe la amenaza de que aparezca otro patógeno "con un potencial aún más mortífero".

Solicita que los países acuerden de forma "activa" en las negociaciones sobre el acuerdo para que el mundo "no se tenga que enfrentar nunca más a la devastación de una pandemia como la de Covid-19".