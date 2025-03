El chat filtrado entre el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Defensa: "Detesto tener que rescatar a Europa otra vez"

La filtración de un chat de Signal en el que altos cargos del Gobierno de Estados Unidos discutieron detalles sobre los bombardeos en Yemen ha sacudido a la Administración Trump. Por error, un periodista fue incluido en un chat exponiendo así información clasificada.

El grupo de mensajería contaba con la participación del vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. En él se compartieron detalles sobre los ataques contra los rebeldes hutíes, incluyendo armas utilizadas, objetivos y horarios programados.

La filtración salió a la luz cuando el periodista Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, reveló que fue agregado al grupo sin su consentimiento. Según su testimonio, en la conversación Vance manifestó su descontento con la estrategia militar y criticó el impacto de la operación en Europa. "Detesto tener que rescatar a Europa otra vez", afirmó el vicepresidente. Por su parte, Hegseth calificó la situación como "patética".

Trump defiende a su asesor

La reacción de la Administración Trump no se ha hecho esperar. El presidente ha asegurado no tener conocimiento del incidente y le ha restado importancia: "Es la primera vez que me lo cuentan", declaró. Mientras tanto, el secretario de Defensa desautorizó al periodista, tachándolo de "mentiroso y desacreditado".

El incidente ha generado preocupación en el Congreso. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha calificado la situación como "una de las filtraciones de inteligencia militar más impactantes que he leído". Además, se han levantado críticas por el uso de Signal, una aplicación no autorizada para compartir información clasificada.

La Casa Blanca ha iniciado una investigación para esclarecer cómo se agregó el número del periodista al grupo. La portavoz Karoline Leavitt ha asegurado que "no se envió material clasificado" y que "no se discutieron planes de guerra" en la conversación.

Pese a las críticas, Trump ha defendido a su asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, asegurando que "ha aprendido la lección" y que "el incidente no tuvo impacto en la operación". También resalta que "los bombardeos fueron exitosos y efectivos".

