Se celebra en Nueva York el mayor desfile de perros del mundo

A falta de una semana para que llegue la noche de los muertos, el espíritu de Halloween ya está presente en la ciudad que nunca duerme.

En Nueva York se ha celebrado el mayor desfile de perros del mundo con las vestimentas más originales.

El evento ha reunido a familias enteras que han llevado a sus mascotas con todo tipo de disfraces. Desde políticos como Donald Trump, personajes como Papá Noel o los que llegan al desfile con el ya famoso DeLorean de Regreso al Futuro.

Un concurso que ha congregado no sólo a los dueños de las mascotas si no a una muchedumbre que no ha dudado ni un instante en fotografiar a los perros más atrevidos y divertidos.