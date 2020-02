Una carta en memoria de dos argentinas asesinadas en Ecuador se vuelve viral

El ministerio de Interior ecuatoriano confirmó el pasado domindo la noticia del hallazgo de los cuerpos de las dos jóvenes argentinas desaparecidas en Ecuador, donde pasaban sus vacaciones. Las jóvenes, de 21 y 22 años de edad, fueron encontradas muertas en un balneario de la provincia de Santa Elena, en el suroeste de Ecuador.

Una joven de Paraguay, Guadalupe Acosta, ha escrito una carta en memoria de las dos jóvenes. El escrito, que se ha hecho viral, ha sido compartido más de medio millón de veces. 'Ayer me mataron' pretende ponerse en la piel de las argentinas y criticar la violencia a las mujeres y el machismo.

"Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. Cual desperdicio me metieron a una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar y fui arrojada a una playa, donde horas más tarde me encontraron", escribe Acosta en boca de las dos jóvenes, de las que adjunta una imagen.

Critica que mucha gente ha cuestionado que las dos jóvenes fuesen solas en su viaje. "Cuestionaron a mis padres, por darme alas, por dejar que sea independiente, como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andabamos drogadas y lo buscamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas", reprocha en el mensaje.

Las jóvenes, Marina Menegazzo, de 21 años, y María José Coni, de 22, pasaban sus vacaciones en la localidad costera de Montañita cuando el lunes 22 de febrero avisaron a sus familiares que estaban a punto de partir hacia Lima, Perú, para coger un avión de vuelta a Argentina.

Este fue el último contacto que tuvieron con ambas. Menegazzo y Coni tenían que coger el vuelo el pasado jueves 25 de febrero. "Ninguna de las dos chicas ha tenido ninguna conexión o contacto con sus familiares o amigos desde que salieron de Montañita. No hay registros tampoco de la tarjeta de crédito que tenía Marina Menegazzo", se indicó.