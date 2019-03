Cameron y la libra se tambalean ante el avance del 'sí' de la independencia en Escocia

El primer ministro británico, David Cameron, se juega su futuro en el referéndum de independencia de Escocia del próximo día 18, que puede dar la puntilla a un liderazgo ya cuestionado entre las filas conservadoras.



Un voto favorable a la independencia, que hoy en día no parece imposible, haría pasar a Cameron a la historia como el jefe de Gobierno que permitió la escisión de Escocia del Reino Unido después de 307 años.



Aunque el primer ministro y líder conservador insiste en que no dimitirá si triunfa la opción separatista en el referéndum que se celebra dentro de diez días, muchos en este país lo dudan, cuando apenas faltan meses para los comicios generales de mayo de 2015.



Fue Cameron quien el 15 de octubre de 2012 acordó con el ministro principal escocés, el independentista Alex Salmond, la celebración de ese histórico referéndum, aceptó un calendario a casi dos años vista, permitió que la palabra "independencia" figurase en la pregunta de la consulta y prometió que el resultado sería vinculante.



Muy impopular en una Escocia donde predomina el voto de izquierdas y donde es considerado el prototipo del inglés de clase alta, David Cameron, de 47 años, ha participado lo mínimo posible en la campaña a favor del "no" a la independencia, que hasta hace unos días daba por hecho su victoria en la consulta.



Los responsables de la campaña 'Better Together' (Mejor Juntos), dominada por los laboristas, le dejaron claro que era más una carga que un activo, y Cameron huyó de los debates cara a cara con Salmond, dejando su lugar al laborista Alistair Darling, un exministro de Economía que se las tuvo que ver con el carisma del político escocés.



David Cameron afronta el referéndum del día 18 cuestionado por sus siempre inquietos correligionarios conservadores, que le reprochan su falta de dureza ante los avances deldAVID partido antieuropeo UKIP y varios errores de juicio.



COTIZACIÓN DE LA LIBRA

Por otra parte, este avance registrado por el voto independentista ha hecho que la cotización de la libra esterlina frente a las principales monedas se haya debilitado significativamente.



A raíz de conocerse los resultados de la encuesta, el cambio de la libra esterlina frente al dólar sufría su mayor caída diaria en diez meses y se situaba en 1,6138 dólares, su cambio más débil desde noviembre.



En cuanto al cambio frente al euro, la cotización de la libra esterlina bajaba a 1,2461 desde los 1,2606 del día anterior.

Un resultado favorable a la independencia de Escocia se vería seguido de la apertura de negociaciones respecto al reparto de la deuda de 2,1 billones de dólares (1,6 billones de euros), así como de la participación en los yacimientos petroleros del Mar del Norte.



Este domingo, el 'Sunday Times' publicaba una encuesta que apuntaba a una victoria de los independentistas con el 47%, mientras que el 'no' obtendría el 45% y un 8% de indecisos.