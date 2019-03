Bush exhibe 30 retratos de varios gobernantes mundiales pintados por él mismo

George W. Bush se ha hecho pintor. El expresidente de los Estados Unidos luce en su museo presidencial 30 retratos de diferentes mandatarios realizados por él mismo a quienes pintó a partir de fotografías e inspirado por los encuentros que mantuvieron entre 2001 y 2008. Entre las personalidades que han pasado por la brocha de Bush se encuentran Tony Blair, Angela Merkel, Vladimir Putin y José María Aznar.

Bush explica que ha pintado durante un año a "amigos y a no necesariamente amigos": "Para explicar qué sensaciones me producen, tengo que habrelos conocido bien. Dediqué mucho tiempo a la diplomacia personal y aprendí sobre sus familias, sobre lo que les gusta y les disgusta, hasta el punto que me sentí cómodo pintándolos".

El expresidente dijo que fue clave en sus relaciones con el resto de mandatarios el haberlos recibido en su rancho de Texas, por donde paseaban en furgoneta ranchera o a pie, y en Camp David, la residencia de retiro de los presidentes.

Sobre la pintura y su habilidad, Bush dice que todavía tiene "mucho que aprender". Pinta en camiseta, en casa, con un profesor, lo hace a diario y se lo ha tomado muy en serio, a juzgar por lo que cuenta su esposa.

Aunque los lienzos sigan la fórmula del retrato más convencional de un líder político, Bush asegura que las obras transmiten la huella que los mandatarios dejaron en él: "Espero que capten el espíritu con el cual fueron pintados. Este era el espíritu de la amistad y de la admiración que siento por ellos como líderes".

El pasaje de homenaje a Aznar está acompañado por un juego de figuras de ajedrez de madera que el político español le regaló y un ejemplar de su libro 'Ocho años de gobierno: una visión personal de España', con una dedicatoria para Bush. Las palabras manuscritas demuestran que Aznar y Bush acabaron sus respectivos mandatos como aliados.

Sin embargo con otros la relación empeoró, como es el caso de Vladimir Putin: "Tuve una buena relación, se hizo más tensa a medida que pasaba el tiempo. Vladimir es una persona que, en muchos campos, ve a los Estados Unidos como un enemigo".