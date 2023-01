Un buque mercante se encalla en el Canal de Suez por el mal tiempo

Un buque que transporta mercancías se ha encallado la madrugada de este lunes en el Canal de Suez. Varios remolcadores han intentado reflotarlo sin éxito, según las fuentes del canal que han informado a EFE. El Centro de Coordinación Conjunta ha dicho que este buque, conocido como 'Buque Glory', tiene bandera de las islas Marshall y transporta más de 65.000 toneladas de maíz desde Ucrania hasta China.

El Glory mide 225 metros (738 pies) y se ha encallado "por el mal tiempo y las fuertes lluvias", han añadido las fuentes sin querer especificar más detalles. De momento, la Autoridad gestora del Canal de Suez no ha confirmado aún la dimensión del incidente, ni tampoco hasta qué punto puede afectar a la navegación en esta vía marítima.

De todos modos, aunque las autoridades no han querido dar detalles sobre las causas exactas de esta situación, en varias zonas de Egipto se ha vivido, en las últimas horas, una ola de mal tiempo.

Además, según los datos de rastreo que registran los satélites analizados por la agencia The Associated Press, el Glory se encontraría en un tramo de un solo carril en el canal, al sur de Port Said en el Mediterráneo. Un portavoz de la Autoridad del Canal ha dicho que ya se emitirá un comunicado y, por el momento, se ha negado a comentar.

'Ever Given', también en el Canal de Suez

El buque Glory no ha sido el primer barco en encallarse en el Canal de Suez. El 'Ever Given' fue un buque de portacontenedores con bandera de Panamá que también se quedó encallado bloqueando en canal y la circulación comercial marítima durante seis días en marzo de 2021.

Acabó provocando una parálisis de bienes con un valor de unos 9.500 millones de euros por día. Se quedó atravesado con sus 400 metros de eslora, el doble del actual buque Glory.