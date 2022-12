La broma de un diputado ruso con regalar un cohete a un niño ucraniano: "Tendrás cohetes, solo espera"

"Este niño de Kiev sueña con un cohete. No te preocupes, pequeño, tendrás cohetes. Solo espera", estas han sido las palabras de un diputado ruso al leer la carta de un niño ucraniano en una fiesta de Navidad. Le promete que tendrá un cohete como regalo, aunque luego matiza que se trata de una broma.

La guerra ruso-ucraniana que comenzó el pasado 24 de febrero continúa en la actualidad. Entre las últimas noticias que deja la escalada, la Embajada rusa en Washington ha insistido en que si finalmente Estados Unidos suministra sistemas antimisiles Patriot a Ucrania, se trata de algo que podría tener "consecuencias impredecibles" y llevar a una situación de mayor inseguridad a nivel mundial. Desde Rusia admiten que, en caso de que Washington confirme el suministro de este tipo de armamento, se tratará de "otro paso provocador" por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Ucrania descarta un alto el fuego por Navidad

Las autoridades de Ucrania han descartado que se logre un alto el fuego en el país con motivo de Navidad y Año Nuevo, debido a que no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Además, señala que la tregua solo sería posible si las fuerzas rusas acceden a abandonar el territorio.

El general del Ejército Oleksi Gromov indicó en una rueda de prensa que "no habrá un alto el fuego completo por la parte ucraniana hasta que no quede una sola fuerza de ocupación en la zona", información recogida por la agencia de noticias UNIAN. "En este momento, la situación en el frente no ha cambiado significativamente", lamenta a la vez que resalta que las fuerzas ucranianas han logrado avanzar cerca de 1,5 kilómetros hacia la localidad de Kreminna, en la región de Lugansk.