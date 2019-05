Boris Johnson lidera la carrera para ser el próximo primer ministro británico

El conservador Boris Johnson, exalcalde de Londres y ferviente partidario de un 'brexit' duro, es el principal favorito para suceder a Theresa May al frente del Gobierno británico y tomar las riendas del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Las encuestas entre los afiliados del Partido Conservador otorgan al antiguo alcalde de Londres una clara ventaja al frente de la larga lista de aspirantes a liderar la formación y ocupar el despacho principal del 10 de Downing Street, aunque puede encontrar cierta resistencia entre los diputados "tories".

Su particular carácter y su facilidad para provocar polémicas generan dudas entre algunos de sus colegas de bancada, que a partir del 10 de junio serán los encargados de seleccionar a los dos candidatos que finalmente se someterán al voto de los afiliados. La dimisión anunciada por May este viernes ha abierto un proceso de primarias que concluirá previsiblemente a finales de julio, cuando el ganador asumirá el mando del Ejecutivo. El paso que ha dado May se esperaba desde hacía tiempo en el ambiente parlamentario, lo que ha permitido a los posibles sucesores sondear sus apoyos y preparar el terreno para las primarias.

Johnson lleva semanas reuniéndose en privado con diputados conservadores para tratar de rebajar las reticencias a su liderazgo y remarcar su línea dura: "Dejaremos la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo", señaló el exministro de Exteriores a la televisión suiza RTS poco después del anuncio de May. El actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, ha organizado por su parte cenas en las que ha mostrado una postura endurecida sobre el "brexit", a pesar de que defendió la permanencia en la UE antes del referéndum de 2016, y es uno de los aspirantes que a priori puede tener más apoyos entre sus compañeros.