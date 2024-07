El bombardeo en los Altos del Golán mató a 11 menores que jugaban un partido de fútbol

En los Altos del Golán, un proyectil lanzado desde Líbano ha matado a 12 personas. Un total de 11 de ellas eran niños, que jugaban un partido de fútbol.

El norte de Israel sufrió el ataque más mortífero desde el inicio de la guerra en Gaza, con más de una decena de niños muertos tras el impacto de un proyectil disparado desde el Líbano, en un campo de fútbol de la ciudad de Majdal Shams. La caída del cohete también dejó cerca de una treintena de heridos, seis de ellos en estado grave, 10 heridos leves y varias víctimas con síntomas de ansiedad, según el informe del MDA.

"Este es el ataque más mortífero contra civiles israelíes desde el pasado 7 de octubre", sentenció uno de los portavoces del Ejército israelí, Daniel Hagari.

La situación ha provocado que el Ejército israelí bombardeara anoche de forma simultánea siete regiones del interior y el sur del Líbano en respuesta. Los ataques estuvieron dirigidos contra las zonas de Sabrinha, Borj El Chmali, Beka'a, Kfar Kila, Rab a-Taltin, al Khyam y Tir Hafa, informó un comunicado castrense.

"Estamos aumentando en gran medida nuestra preparación para la próxima etapa en la lucha en el norte", aseguró el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, en una visita al campo de fútbol en el que se produjo el impacto del proyectil.

“Cuando sea necesario, actuaremos con firmeza. Nuestro deber es devolver a los habitantes del norte sanos y salvos a sus hogares, en Galilea y en los Altos del Golán. Es nuestro total compromiso", agregó.

El cohete era un Falaq 1, un misil iraní con 53 kilos de carga explosiva, que es propiedad exclusiva de Hizbulá, indicó Halevi.

"Atacaremos duramente al enemigo", enfatizó el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en una conversación con el líder espiritual de la comunidad drusa, Sheikh Mowafaq Tarif, con quien también conversó anoche por teléfono el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que está en Estados Unidos.

Netanyahu prometió anoche que "Hizbulá pagará un alto precio que no ha pagado hasta ahora" por el ataque contra Majdal Shams. "El primer ministro Netanyahu dejó claro que Israel no permitirá que el ataque asesino pase simplemente de largo, y que Hizbulá pagará por ello un alto precio que no ha pagado hasta ahora", afirmó.

Sin embargo, el Ejército acusó a Hizbulá de mentir y aseguró que "conocen exactamente" el punto del lanzamiento del cohete, un pueblo en al área de las Granjas de Chebaa, en el sur de Líbano, controlado por el grupo chií afín a Irán.

