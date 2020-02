Tony Blair advirtió a Donald Trump de que la inteligencia británica le espió

El exprimer ministro Tony Blair advirtió al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la inteligencia británica pudo haberle espiado durante la campaña electoral de 2016, según un libro del que informa 'The Times'. El antiguo mandatario británico se reunió con el yerno de Trump, Jared Kushner, y un destacado asesor en la Casa Blanca el pasado febrero, de acuerdo con la información que publica el periódico. Sin embargo, el exlíder laborista -en el poder entre 1997 y 2007- ha negado "categóricamente" las alegaciones, que las ha calificado de "absurdas" y una "completa fabricación".

De acuerdo con el autor del libro 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', Michael Wolff, Blair compartió un "jugoso rumor" en el encuentro, al indicar que los británicos habían "vigilado" la campaña electoral republicana, "escuchando las llamadas telefónicas y otras comunicaciones y posiblemente al mismo Trump".

El libro, algunos de cuyos extractos salieron ayer a la luz, está basado en más de 200 entrevistas con el presidente y su círculo. 'The Times' señala que al parecer Blair estaba detrás de un puesto como asesor de Trump para Oriente Medio y agrega que un mes después de esa reunión con Kushner, la Casa Blanca llegó a decir que el centro de escuchas británico GCHQ había espiado la Torre Trump (Nueva York) durante las elecciones, algo que ese centro calificó entonces de "absolutamente ridículo".

"Esto es categóricamente absurdo. (Las alegaciones) Son una completa fabricación, no están basadas en la realidad y simplemente no es verdad", dijo una portavoz de Blair. Según The Times, Blair conoció a Kushner durante el bautizo en 2010 en el río Jordán de Grace y Chloe Murdoch, las hijas más pequeñas del empresario Rupert Murdoch y su entonces mujer, Wendi. Los primeros extractos del libro causaron ayer polémica al revelarse que Steve Bannon, antiguo estratega jefe de Trump, calificó de "traición" una reunión entre el hijo del presidente de EEUU y un grupo de rusos durante la campaña electoral de 2016.

Según el libro, Bannon se refirió a la reunión mantenida en junio de 2016 en la Torre Trump (Nueva York), entre el hijo de Trump, Donald Jr; su yerno, Jared Kushner; el entonces presidente de la campaña, Paul Manafort, y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. De acuerdo con el texto, Bannon mantuvo una conversación Wolff, al que le dijo que la investigación sobre una supuesta confabulación con el Kremlin en la campaña se centrará en el lavado de dinero.

"Van a crujir a Don Junior como a un huevo en televisión nacional", le dijo Bannon al escritor. Después, el presidente de EEUU dijo que Bannon había "perdido la cabeza" con sus afirmaciones. El presidente de EEUU y sus aliados han rechazado cualquier confabulación con Rusia y el Kremlin ha negado haber intervenido.