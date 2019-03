Bill Clinton: "No me sorprendería que, algún día, los aliens nos visitaran"

"No estamos solos". Lo ha dicho Bill Clinton en el programa estrella de la ABC.

El ex presidente de Estados Unidos reconoce que una de las primeras cosas que hizo al llegar a la Casa Blanca fue preguntar por el área 51: la super secreta y misteriosa base militar del desierto de Nevada.

"Antes que nada, puse a gente a revisar las grabaciones del area 51 para asegurarme de que no había ningún extraterrestre allí", dice Clinton.

Y aún más. Quería confirmar que el mítico vídeo del extraterreste de Rooswellde 1947 era falso. "Yo comprobé todos los papeles de Rooswell, todos".¿Y si usted hubiera visto que había extraterrestres, lo habría dicho? le pregunta el entrevistador. "Sí, seguro", contesta.

Lo que no niega Clinton es que existan los alienígenas. El presidente cree que el Universo es demasidado grande para que seamos el único planeta habitado.

"Si algún día nos visitaran, no me sorprendería -asegura-. Sólo espero, eso sí, que no sea como en la película 'Independence Day".

No es la primera vez que Clinton habla sobre ovnis, aunque durante su presidencia negaba que existieran, al menos públicamente.

Barack Obama prefiere bromear sobre el tema, aunque ha sido el primer presidente en reconocer la existencia del área 51.