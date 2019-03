Biden desestima aspirar a la candidatura demócrata de cara a las elecciones de 2016

El vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, ha anunciado este miércoles su decisión de no aspirar a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2016, poniendo fin a meses de deliberaciones y especulaciones al respecto.

Biden hizo su anuncio desde la Rosaleda de la Casa Blanca acompañado del presidente, Barack Obama, y de su esposa, Jill Biden. "Desafortunadamente, creo que estamos fuera de tiempo, del tiempo necesario para montar una campaña ganadora por la nominación", explicó Biden.

El vicepresidente recordó que, tanto él como su familia, han pasado meses analizando si estaban emocionalmente preparados para una nueva contienda política tras la muerte en mayo pasado de su hijo mayor, Beau, a causa de un tumor cerebral. De 72 años, Biden ya compitió sin éxito por la candidatura presidencial demócrata en 1998 y 2008.

Pero, a pesar de renunciar a ser candidato, "no voy a estar en silencio" y "tengo la intención de hablar con claridad y fuerza para influir tanto como pueda en dónde nos posicionamos como partido y hacia dónde necesitamos ir como nación", prometió Biden. Así, el vicepresidente alertó de que el Partido Demócrata y el país entero cometerán "un error trágico" si intentan "alejarse o deshacer el legado de Obama".

Biden también urgió a poner fin a las divisiones políticas "partidistas" y pidió a sus correligionarios demócratas no mirar a los republicanos "como enemigos", sino tratar de "trabajar juntos", "por el bien del país". "Si hubiera podido ser cualquier cosa, me habría gustado haber sido el presidente que acabó con el cáncer, porque es posible", declaró Biden.

Además, aprovechó su discurso para detallar las prioridades en las que cree que EEUU debe seguir haciendo avances: los derechos de la comunidad LGBT (homosexuales, lesbianas y transexuales), la reforma migratoria, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y la erradicación del "racismo institucional".

Aunque las últimas especulaciones aparecidas en los medios apuntaban a que Biden estaba prácticamente decidido a competir por la candidatura demócrata, él ya había anticipado en una entrevista en septiembre sus dudas sobre si estaba listo para dar el "110 por ciento" en la contienda. La decisión de Biden de no competir contribuirá probablemente a fortalecer la candidatura de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, favorita en los sondeos y quien salió reforzada del primer debate televisado entre los aspirantes demócratas celebrado la semana pasada.

