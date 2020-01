Un bar cercano a la Fontana de Trevi pone un cartel en el que prohíbe la entrada a ciudadanos chinos

La alarma por el coronavirus es imparable y se van conociendo varios ejemplos de lugares donde los ciudadanos chinos no son bien recibidos. El último caso conocido es el un bar muy próximo a la Fontana de Trevi, en Roma. Los propietarios han colocado un cartel en la puerta, escrito en inglés y chino, en el que se prohíbe la entrada a turistas que vengan de China. "A causa de las medidas de seguridad internacionales no se permite entrar en este lugar a toda la gente que proviene de China. Disculpen la molestia", reza el cartel.

Alguien subió la foto a las redes sociales y corrió como la pólvora. Tanto que la alcaldesa de Roma , Virginia Raggi, en su cuenta de Twitter rechaza esos comportamientos a los que tilda de "absolutamente injustificados".

"Basta de psicosis y alarmismo, escuchemos sólo las indicaciones y las opiniones de las autoridades sanitarias" recuerda la alcaldesa.

También los comerciantes de la zona son críticos con el cartel de este bar, aseguran que les perjudica y que "no es buena publicidad" para el barrio. El presidente de la asociación de comerciantes, Fabrizio Patrizi, no está de acuerdo con el cartel y su contenido, pero sí reconoce que están preocupados por " la situación". "El turismo chino está muy presente en Trevi y no hemos recibido ninguna información de las autoridades sobre cómo comportarse y qué hacer. Con un 90 por ciento, los dos turistas chinos, con coronavirus positivo, han pasado por Trevi. No pedimos tranquilidad sino información", asegura.

En una zona de tanto turismo, dicen los propietarios de decenas de comercios, es muy difícil rebajar la preocupación y el miedo.