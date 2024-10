El aviso de la Unión Europea tras los ataques a los cascos azules: "Es una violación del derecho internacional"

La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) denunciaba este domingo la entrada por la fuerza de dos tanques israelíes en una de sus posiciones en el sur de Líbano. Al menos 15 efectivos fueron intoxicados por el humo de los proyectiles. Todos están recibiendo tratamiento médico.

Las fuerzas de paz de la FINUL, escondidas, observaron como "tres pelotones de militares israelíes" cruzaban la frontera con Líbano en la zona de Ramyah, en Bint Jbeil. "Dos tanques israelíes Merkava destruyeron la puerta principal de la posición" de la FINUL.

Los tanques se marcharon después de que la FINUL emitiera una protesta formal que denunciaba la presencia del Ejército de Israel como "un elemento de riesgo" para los 'cascos azules', el personal militar de Naciones Unidas sobre el terreno.

La fuerza de paz de la ONU recuerda que la intrusión "en una posición de las Naciones Unidas es otra flagrante violación del derecho internacional". "Hemos solicitado a las Fuerzas de Defensa de Israel una explicación sobre estas escandalosas violaciones", reza el comunicado.

Por su parte, el general israelí Yeftah Norkin, aseguraba que se trató de un "error" fruto de un "escenario complejo" por los enfrentamientos contra Hezbolá. "Respetamos a la FINUL, no había ninguna intención por nuestra parte y estamos investigando los incidentes", ha expresado el general al frente de la 146ª división del Ejército.

El comandante de la FINUL, el general español Aroldo Lázaro, ha visitado a las tropas italianas del contingente que fueron atacadas por Israel el pasado jueves.

La UE rechaza el ataque contra la ONU

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea denuncian el ataque israelí contra posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano y recuerdan a Israel que solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede decidir la retirada de la misión.

En Bruselas, los ataques israelíes contra 'cascos azules' se consideran "absolutamente inaceptables". Los 27 exigen a Israel en un comunicado el cese de esos bombardeos y de los ataques a las fuerzas de la ONU y consideran que viola "el derecho internacional".

El ministro de Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, ve "inaceptable" los ataques contra la FINUL y ha defendido la labor de los 'cascos azules': "Hemos dejado claro a Israel que continuarán su mandato y no serán retirados". En la misma línea se posicionaba España, que consideran que los alterados bélicos "deben parar y no repetirse".

Reunión urgente de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU ha mantenido hoy una reunión para estudiar la situación en el Líbano. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, asegura que es "completamente inaceptable" atacar tropas internacionales de la ONU. "La situación solo va a peor", ha dicho sobre la crisis en Oriente Próximo.

"No es el secretario general el que decide si se queda o no. Es el Consejo de Seguridad el que tiene que tomar estas decisiones (...) Solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede acordar el repliegue de la FINUL, que sigue cumpliendo su misión y ocupando posiciones importantes para que no se produzca un conflicto mayor".

Además, Borrell, pidió una investigación "exhaustiva" sobre los ataques israelíes contra FINUL y el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivindicado la "inviolabilidad" de las instalaciones tras la entrada de carros de combate israelíes en uno de los puestos de los 'cascos azules' en el Líbano.

Sánchez asegura que no habrá retirada de tropas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la labor de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano y ha respondido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que "no va haber retirada" porque está haciendo "un trabajo extraordinario para favorecer la paz entre Israel y el Líbano".

El exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami ha subrayado las palabras del presidente español, y reclama parar la "matanza en una guerra sin sentido".

