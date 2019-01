Australia alcanza casi los 50 grados por la ola de calor

Este miércoles se han registrado temperaturas de casi 50 grados centígrados, en algunas zonas de Australia. La ola de calor que afecta al país ha llevado a las autoridades a emitir una alerta en Sidney por la elevada presencia de ozono.

"Los niveles de ozono son mayores al aire libre que en el interior y generalmente son más altos por la tarde y al anochecer", explicó en rueda de prensa el director de salud ambiental del ministerio, Richard Broome.

El calor ha obligado a acortar las etapas de la carrera ciclista Down Under que se disputa en Australia del Sur. Lo que no se ha visto afectado es el Abierto de Australia de tenis, que se disputa en Melbourne, donde las temperaturas se mantienen en unos 30 grados.