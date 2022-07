Aumenta la preocupación en Estados Unidos por la inflación

La subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Estados Unidos hasta el 9,1%, un dato no visto desde hace más de dos décadas, afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses. El país se enfrenta a un récord histórico y hacer la compra cada día es más caro.

Fue en 1981 cuando se recogió un porcentaje tan elevado en el país norteamericano. Esto ha hecho saltar las alarmas entre la población que se enfrenta al encarecimiento de los bienes básicos, que dificulta a muchas familias el llegar a fin de mes. Algunos han notado más el cambio en los lácteos, otros en el pescado o en la fruta, pero todos se quejan de cómo han disminuido las cantidades de los productos frente al alza de su coste.

Muchos de los estadounidenses ya han mostrado su desacuerdo con esta medida que el propio presidente, Joe Biden aseguró que tendría fecha de caducidad. "Nuestros expertos creen, y los datos muestran, que la mayoría de los aumentos de precios que hemos visto se esperaban y se esperaba que fueran temporales", afirmó el presidente estadounidense. Además, ha añadió que sería su administración la que hará " todo lo posible para abordarlo", poco antes de volver a manifestar que la subida sería "temporal".

La declaración de Biden ha convencido a una parte de la ciudadanía, que ha señala como culpable a la administración en lugar de a su presidente. John Connor, habitante del estado de Virginia, ha apuntado que "la Reserva Federal dijo que no sería definitiva, así que creo que tal vez podríamos culpar a la Reserva Federal más de lo que podemos culpar al presidente Biden".

Una opinión que dista mucho de la de George Mcbride, también vecino de la zona, que explica que "la administración no lo ha considerado una prioridad", y que una vez que "la inflación se mete en la mente de la gente, es endémica y luego todos quieren salarios más altos". Salarios que no han percibido ningún tipo de elevación y que, con esta alza de precios, se desvanecen de sus cuentas y bolsillos haciendo que no todos puedan cubrir sus necesidades básicas.