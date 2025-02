Así es la habitación del papa Francisco, el 'pequeño Vaticano'

El papa Francisco continúa ingresado por diversos problemas de salud originarios de una neumonía bilateral derivada de una bronquitis. A través de un comunicado, el Vaticano informó de que el sumo pontífice sufrió una crisis asmática y una anemia por la que se le tuvo que realizar una transfusión de sangre.

Es el octavo día de hospitalización del papa y, tal y como ha expresado él mismo a través del texto del ángelus que debía pronunciar hoy y que ha sido promulgado por la Santa Sede, continúa "con confianza" su hospitalización en el Policlínico Gemelli. Además, ha remarcado que está "siguiendo los tratamientos necesarios" y que "el descanso también forma parte de la terapia".

Las condiciones en las que se encuentra Francisco son inmejorables. Su 'pequeño Vaticano' está en la décima planta del hospital, que tiene ocho estancias y una distribución pensada para que se pueda garantizar su seguridad y su salud durante los ingresos.

Próximo al dormitorio del papa, está la sala de los policías y gendarmes. Las demás estancias que componen esta exclusiva planta son: dos salones, cocina, despacho, secretaría y una capilla.

Las condiciones en las que se encuentra Francisco son inmejorables y la única manera de acceder a este 'pequeño Vaticano' es por un ascensor limitado al personal médico, el cual monitorea constantemente el estado de salud del papa.

El papa agradece a los sanitarios

El sumo pontífice, en el texto del ángelus, ha querido agradecer "de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas".

"Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", finaliza Francisco.

A su vez, a través de un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, Francisco ha comunicado: "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños". Francisco dice estar conmovido por la "cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo".

¿Cuál es el estado de salud del papa?

El papa Francisco ha estado recibiendo atención médica debido a una neumonía bilateral provocada por una bronquitis. Aunque ha tenido una noche tranquila, su estado sigue siendo crítico. El sábado, el Vaticano informó que sufrió una crisis asmática y se le realizó una transfusión de sangre, además de recibir oxígeno de alto flujo. Los análisis mostraron una trombocitopenia asociada a anemia, lo que requirió más transfusiones.

Los médicos del hospital Gemelli en Roma advirtieron que el Papa no está fuera de peligro, ya que está luchando contra una infección polimicrobiológica. Francisco continúa con su tratamiento y descanso, y aunque ha mostrado cierta mejoría, aún necesita oxígeno. La situación de salud del Papa ha generado preocupación entre los fieles, quienes se han reunido para orar por su recuperación.

Francisco, quien lleva nueve días ingresado, ha expresado su gratitud hacia el personal médico y ha solicitado oraciones. La posibilidad de su dimisión ha sido discutida, aunque no se ha confirmado. Se espera que el Papa continúe en el hospital al menos hasta la próxima semana, y luego, si su estado lo permite, proseguirá su tratamiento en su residencia en Santa Marta.

