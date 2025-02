Antonio Pelayo revela cómo está afrontando el Papa Francisco su empeoramiento: "Es testarudo y quiere que se sepa que está grave"

El estado de salud del Papa Francisco ha empeorado este sábado tal y como ha informado la Santa Sede en su último comunicado (20h). Sufre una "crisis respiratoria asmática prolongada en el tiempo", que además ha requerido que se le subministrase oxígeno de alto flujo. "Tiene más dolor que ayer", finaliza la nota.

Ha sufrido una "crisis respiratoria asmática"

Desde el Vaticano ha estado informando de la última hora nuestro corresponsal Antonio Pelayo, el cual ha dado detalles del estado de salud del Santo Padre, además de hacer un breve recorrido sobre la personalidad de Francisco y la manera en la que está afrontando su empeoramiento.

"Es un 'mal enfermo', testarudo y tenaz, pero quiere que el mundo sepa que está grave, no quiere esconderlo"

"El Papa es una persona testaruda, tenaz y muy convencido de que su misión no puede estar condicionada por sus problemas físicos. Él se ha resistido mucho a las presiones de los médicos que le exigían reducir y liberar su agenda. Por ejemplo, el día que fue ingresado en el hospital recibió a 5 personas , entre ellas al presidente de Eslovaquia", ha explicado Pelayo sobre la personalidad del sumo pontífice y su obsesión por continuar con su apretada y exigente agenda.

"No quiere ocultar su enfermedad como sí se hacía con papas anteriores"

Francisco, una vez reposó en Santa Marta acudió el domingo -Jubileo de las Fuerzas Armadas- a la plaza de San Pedro, donde se expuso a una mañana fría y húmeda : "Estuvo dos horas y media pasadas así, y tenía bronquitis. Es un enfermo difícil pero a la vez se ha dado cuenta de que la resistencia a lo que dicen los médicos es temeraria. Ahora, el Papa será mucho más dócil. Dijo que sabe que está grave pero quiere que se sepa que está grave, no desea que su estado de salud se oculte como pasaba con papas anteriores, de los cuáles se decía en tono irónico que 'los anteriores morían gozando de muy buena salud'. Se ocultaban sus enfermedades. Él no quiere ocultar sus males ni su enfermedad, necesita el apoyo de la gente, es sensible a la cercanía y desea que recen por él".

"Están dándose todos los factores de riesgo..."

El estado de salud actual del sucesor de San Pedro también ha sido analizado por el neumólogo Ignasi García Oliver, que ha comparecido en directo en Antena 3 Noticias: "Si conocemos que está recibiendo oxígeno de alto flujo, es decir, una cantidad de oxígeno muy elevada, por insuficiencia respiratoria grave, y sabemos que es una persona con patología crónica, que ha sido intervenido cuando era joven (extracción de un trozo de pulmón por infección) y sufre obesidad, están dándose todos los factores de riesgo para que las cosas no vayan bien"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com