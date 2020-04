Así empieza la bonita amistad entre Tom Hanks y un niño al que acosan por llamarse Corona: "Me pone triste y me enfado cuando me llaman coronavirus"

Los niños siempre han sido un poco crueles. Así que llamarte Corona en estos tiempos donde no se oye otra palabra más que coronavirus puede convertirte en el objeto de todas las bromas.

Y eso es lo que le ha ocurrido a Corona De Vries, un niño australiano, que como no paraba de sufrir las burlas de sus compañeros de colegio, decidió contárselo a su ídolo, ni más ni menos que el actor Tom Hanks.

Corona es fan de 'Toy Story', película que, en su versión original, Hanks pone la voz al vaquero Woody. Así que decidió mandarle una carta explicándole su situación.

El actor y su esposa habían tenido coronavirus durante su viaje a Australia y tuvieron que quedarse allí en cuarentena, por lo que la misiva comienza preocupándose por su salud. En la misma, el joven escribe que antes le encantaba su nombre, pero que ahora todos le llaman coronavirus. "Me pongo muy triste y me enfado cuando la gente me llama así", asegura.

La respuesta de Tom Hanks no tardó en llegar. En su mensaje animaba al chico a "ver de otra manera su propio nombre. Eres la única persona que conozco que se llama Corona, como el anillo alrededor del sol, una corona".

Hanks le agradeció que se hubiera preocupado por su salud y la de su mujer: "Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que los amigos se sientan bien" y, además, le regaló al pequeño una máquina de escribir de la marca Corona. "Pensé que esta máquina de escribir sería adecuada para ti", escribió. " Pregúntale a un adulto cómo funciona. Y úsala para escribirme", le pidió Hanks al menor.