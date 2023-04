Un artista alemán rechaza el Sony World Photography Award tras revelar cómo había generado la obra

El artista alemán Boris Eldagsen ganó la categoría abierta creativa del Sony World Photography Award de este año con su obra 'Pseudomnesia: The Electrician'. Sin embargo, rechazó el premio al revelar que la obra habría sido generada por inteligencia artificial, tal y como exponen desde la CNN.

La imagen de Boris Eldagsen muestra a dos mujeres de distintas generaciones en blanco y negro, donde parece que la mayor se aferra a la más joven.

"Intento de engaño"

Aunque desde la organización del concurso se ha comunicado que sabían que había algo de inteligencia artificial involucrada, han señalado que hubo un intento "deliberado" por engañarlos.

En su propia página web, el artista ha comunicado lo sucedido. "Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de FOTOGRAFÍA. ¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que era generado por IA? Algo acerca de esto no se siente bien, ¿verdad? Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio" decía rotundamente.

Termina alegando que, el hecho de presentarse al concurso era para comprobar si los concursos están preparados para que se presenten imágenes de IA: "Me postulé como un mono descarado, para averiguar si los comeptitions están preparados para que ingresen imágenes de IA. Ellos no son. Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate".