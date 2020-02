Banksy sorprende a su ciudad natal con nuevo mural por San Valentín

Un mural con una niña pequeña con una catapulta y una salpicadura de flores rojas ha aparecido en Kristol, oeste de Inglaterra. Todo apunta a que es obra del artista callejero británico Banksy que decidió darle un regalo de San Valentín a su ciudad natal.

Banksy, cuya identidad no se conoce públicamente, no ha confirmado que la obra de arte sea suya. A menudo usa Instagram para reclamar la propiedad de sus obras, pero aún no lo ha hecho esta vez.

El arte callejero de Banksy a menudo llama la atención sobre los problemas sociales al agregar elementos de oscuridad a escenas alegres.

En diciembre, el esquivo artista destacó el tema de dormir con un mural que muestra a dos renos voladores tirando de un hombre sin hogar en un trineo callejero, en el centro de la ciudad inglesa de Birmingham.