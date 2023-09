Los angustiosos últimos momentos de un hombre al que mataron para robar su móvil: "No me quiero morir"

En el barrio argentino de Palermo, concretamente en la Avenida del Libertador y Lafinur, tuvo lugar unviolento robo que terminó con la muerte de Mariano Barbieri, un hombre de 42 años que acababa de ser padre de un niño de 2 meses.

El suceso tuvo lugar la noche del pasado miércoles, al rededor de las 22:30, hora argentina. El atracador buscaba robarle el móvil, para poder llevar a cabo su cometido le asestó una puñalada en el pecho.

"Me robaron, no me quiero morir"

Barbieri logró caminar 200 metros y llegar a una heladería donde pidió ayuda: "Me robaron, no me quiero morir". La víctima tuvo que cruzar desde el parque Tres de Febrero hasta el establecimiento.

Algunos de los presentes acudieron a socorrerlo tras unos instantes de shock en los que trataron de asimilar lo que estaba sucediendo. "Vi que uno chico gritaba y pedía ayuda. No lo relacioné con un asalto, pero cuando lo vi entrar a la heladería, cayó arrodillado", declaró uno de los testigos llamado Marcelo a 'radio Mitre'. "Era un pibe al que le habían robado y apuñalado. Enseguida el encargado de la heladería llamó al 911. Vino rápido el patrullero", añadió.

A su vez, Barbieri logró pasar la información de sus familiares y solicitó que se pusieran en contacto con ellos a través de las redes sociales para notificarles acerca de lo sucedido.

A pesar del rápido aviso de los testigos a emergencias, Barbieri falleció de camino al Hospital Fernández. Alberto Crecenti, director del SAME, ha apuntado que recibieron la llamada de alerta a las 22:55 horas y que, cuando la unidad llegó a la heladería, se encontraron con "un hombre con una herida a nivel de la región anterior de tórax con sangre". El médico ha explicado que era "una herida muy difícil de reparar pese a la rapidez del equipo médico".

¿Quién era Mariano Barbieri?

Mariano Barbieri, basándonos en su biografía de Instagram, era un ingeniero civil, emprendedor, mervalero y jugador de handball que cocinaba "el mejor risotto del condado". Acababa de ser padre de un niño de cuatro meses llamado Luca.

Su pareja y madre de su hijo, Maricel Delfina González Flores, ha declarado a través de su cuenta personal de Facebook: "Te amo por siempre amor de mi vida! Dame fuerzas para criar a nuestro hijo que siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno. Sos y serás el amor de mi vida".

Dame fuerzas para criar a nuestro hijo que siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno

La víctima era originaria de Victoria, San Fernando, pero llevaba años viviendo en Beccar, San Isidro. Sin embargo, se encontraba en Palermo debido que, tras discutir con su mujer, decidió pasar unos días en casa de un amigo suyo que residía en este barrio.

La familia de la víctima ha declarado que minutos antes de que tuviera lugar el trágico suceso, Mariano estaba haciendo una videollamada con Marisel ya que su hijo estaba llorando y no podía dormir. "No lo podía dormir y la mamá le pidió que lo llamara", confirmó Fernando Barbieri, hermano de la víctima y padrino del bebé.

Este dato ha sido constatado por el cruce de antenas y por el testimonio de algunos de los testigos. Aun así, los investigadores han concluido que cuando Mariano entró al parque no estaba hablando por teléfono.

La investigación

Marcelo Munilla Lacasa, fiscal a cargo de la investigación perteneciente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, se ha reunido con detectives de la Comuna 14 de la División de Homicidios de la Policía Nacional para esclarecer los hechos, analizando las pruebas reunidas y tratado de avanzar en la identificación del asesino.

Los investigadores han declarado que el teléfono de la víctima no está operativo. "El asesino apagó el móvil. Intentamos localizarlo, pero no tuvo actividad. Chequeamos si el delincuente llegó a utilizar la billetera virtual de la víctima, pero no tuvo uso", comunicó uno de los investigadores. El análisis de los teléfonos móviles es una de las claves principales para establecer el motivo por el cual Barbieri accedió al parque y para rastrear al asesino.

El medio Clarín ha informado que, fuentes de la investigación, han confirmado que el primer testigo en llamar al 911 ha sido citado para declarar y, gracias a esto, se ha podido dar con un presunto sospechoso. "El testigo describió a un hombre de unos 30 años con un buzo rojo y un pantalón de jean", declararon.

El testigoconfirmó que vio "una escena de pelea entre dos hombres, gritos, empujones, uno de ellos que intentaba resistirse". Gracias a esta declaración y a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad, la Policía descarta que actuase más de un agresor.

Uno de los principales hechos, a los que las fuerzas de seguridad están dando gran relevancia, son los cuatro minutos en los que la víctima atravesó el parque. Este lapso temporal se ha convertido en el foco de la investigación para dar con el homicida.

La investigación se está basando principalmente en lascámaras de seguridad ya que, como ha mencionado Miguel Ángel Fornaro, jefe de la Superintendencia Investigaciones de la Policía, "para dar con él, debemos saber con certeza dónde ocurrió la agresión para luego conocer el sentido de fuga".

Han encontrado un cuchillo

Un periodista descubrió un cuchillo con sangre en el filo de la hoja en la escena del crimen.

La policía lo ha puesto a buen recaudo y lo están analizando junto a una prenda de vestir que también apareció en el parque Tres de Febrero. La búsqueda de huellas y el análisis de la sangre determinará si nos encontramos ante el arma del crimen.

Declaraciones del hermano de la víctima

Fernando Barbieri, hermano de la víctima, ha declarado que habló con Mariano horas antes de que fuera asesinado. En la conversación, que tuvo lugar a través de WhatsApp, hablaron de temas banales como el regalo que le habían hecho a Fernando por su cumpleaños o de la "hermosa visita" que este le había hecho a su ahijado, es decir, el hijo de la víctima, esa misma tarde en casa de su pareja.

"A Mariano lo acuchillaron y está muerto"

Fernando se enteró de la muerte de su hermano debido a una llamada de un familiar en la madrugada. “A Mariano lo acuchillaron y está muerto”, le informó su tía. Fernando expresó que la situación "fue terrible" y que "jamás pensé que me iban a decir algo así".

Finalmente, añadió que lo más seguro es que su hermano fuese al parque para ver la luna y que le parece una "locura" que "una persona haga seis cuadras para ver la luna y la acuchillen para robarle el celular".

Fernando definió a su hermano como "un pan de Dios, un buenazo, un chico muy estudioso, muy capaz, que se mató estudiando para recibirse de ingeniero civil, un pibe con una capacidad increíble que siempre ha ayudado a todos”.

Familiares y amigos han velado a Mariano Barbieri

El pasado viernes, en San Fernando, los familiares y amigos de Mariano Barbieri le han despedido en la sala del velatorio de la calle 3 de Febrero al 700. Desde este lugar se encaminó una marcha fúnebre, organizada por los vecinos, que se manifestaba en búsqueda de que la Justicia encuentre y condene al asesino.

"Luca tiene meses... Cuando él tenga 10 años el hijo de puta que nos arruinó la vida estaría libre de culpa y cargo"

Momentos antes del velatorio, Maricel, pareja de la víctima, había manifestado su indignación ante una posible condena por homicidio en ocasión de robo, la cual conllevaría de 10 a 25 años de cárcel. "Luca tiene meses... Cuando él tenga 10 años el hijo de puta que nos arruinó la vida estaría libre de culpa y cargo", declaró.

La sala del velatorio se mantuvo abierta hasta las 21 horas.