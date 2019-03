Amanda Knox, "tremendamente aliviada y agradecida" por su absolución

La estadounidense Amanda Knox se ha mostrado "llena de alegría" ante los medios tras conocer su absolución definitiva por el Tribunal de Casación italiano, máxima instancia judicial del país, en el caso del asesinato de la estudiante británica Meredith Kercher en el año 2007.

"Todavía estoy absorbiendo este momento, que está lleno de alegría", ha afirmado una visiblemente emocionada Amanda Knox en una rueda de prensa que ha realizado flanqueada por su familia tras conocer la sentencia, según ha recogido Reuters.

"Solo quiero decir que estoy increíblemente agradecida por lo que ha pasado, por la justicia que he recibido, por el apoyo que he tenido de todo el mundo", ha afirmado. "Lo que me viene a la mente es gratitud por lo que me ha dado la vida", ha subrayado la joven.

Knox también ha hecho referencia en sus declaraciones a Meredith Kercher, que apareció con 43 puñaladas en el piso que ambas compartían en la localidad italiana de Perugia en noviembre de 2007, dando lugar a un largo y complejo caso.

"Meredith era mi amiga", ha afirmado Knox, aguantando las lágrimas. "Se merecía mucho en la vida", ha subrayado Amanda desde Seattle, donde reside desde 2011.

Junto a Knox, también ha sido absuelto el que era su novio en el momento del asesinato de Meredith, Rafaelle Sollecito, que fue acusado de participar en el crimen. La principal hipótesis sostenía que ambos mataron a Meredith al no querer participar en un juego sexual.

El veredicto de este viernes es el cuarto que obtienen Knox y Sollecito, que fueron acusados hasta a 28 y 25 años de cárcel por el tribunal de Florencia. El Tribunal de Casación anuló hace un año la absolución de ambos y ordenó la repetición del juicio.

Tres años en la cárcel

Knox ha reiterado en numerosas ocasiones su inocencia y ha asegurado que la noche del homicidio se encontraba con Sollecito en el apartamento del italiano fumando marihuana y viendo la película 'Amelie'. Además denunció haber sufrido abusos durante los interrogatorios, al no dejarle dormir y no proporcionarle un traductor.

La estadounidense fue condenada a tres años de cárcel por calumnias a Patrick Lumumba, al que acusó de haber asesinado a Kercher. Sin embargo no tuvo que cumplir esta pena al haber pasado cuatro años en prisión preventiva, dentro de los 26 años a los que fue condenada en primera instancia.