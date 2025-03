El almirante Rodríguez Garat, sobre las posibilidades de una guerra en Europa: "Se debe hacer frente a todas las sensibilidades"

No solo la OTAN se prepara para un hipotético escenario bélico, la Unión Europea (UE) también mueve ficha. Bruselas ya ha diseñado un plan para casos de guerra, nuevas pandemias, ciberataques masivos o desastres naturales. Por eso, pide a los hogares europeos que tengan un kit de supervivencia para aguantar 72 horas sin ayuda externa.

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, ha atendido este miércoles a Antena 3 Noticias para abordar la posibilidad de una guerra y el actual escenario en el que nos encontramos. Un sagaz Garat señala que "desde luego que no" ve la posibilidad de una guerra "que nos afecte como tal". "Rusia no puede hacer una guerra en dos frentes. Bastantes problemas tiene ya en Ucrania, problemas militares, y por tanto, Europa puede sentirse segura desde esa perspectiva", relata.

"Sí lo que se refiere es a lo que se está publicando de la preparación de la sociedad civil, sobre la mejora de la defensa civil, no es exclusivamente una guerra lo que está contemplado. Sí que hemos vivido episodios de ataques a las infraestructuras, sabotajes, ciberataques. Y eso puede dejarnos sin acceso, a nuestro cajero, durante varios días", manifiesta el almirante retirado.

Garat destaca que lo anunciado por Bruselas es "una medida de prudencia para que entendamos que somos vulnerables y estemos preparados a hacer frente a estas contingencias". El kit que propone la UE le parece bien porque "la Unión Europea debe respetar todas las sensibilidades y hay países en Europa que están sufriendo estos ciberataques ya".

¿Servicio militar?

Sobre si sería partidario del regreso del servicio militar, comenta que "no en España": "Yo he comentado muchas veces que el servicio militar sirve en los países del Este, los que tienen fronteras con Rusia para crear reservas que sirvan para resistir un ataque ruso hipotético y que no sería pronto". "En España el problema es diferente. Cuando se plantea el servicio militar en los países del Mediterráneo, se habla desde la perspectiva de incrementar la cultura de Defensa o incluso desde la perspectiva de enseñar patriotismo, no es una labor que corresponda a las Fuerzas Armadas", señala.

