Alemania desmiente a Moncloa y asegura que sí hubo invitación expresa para sumarse al escudo antimisiles

Alemania asegura que sí ha invitado a España a sumarse al escudo antimisiles que han pactado varios países europeos para reforzar la seguridad del continente. Según el Gobierno alemán, las autoridades españolas incluso participaron el pasado mes de agosto en un debate con expertos para abordar el proyecto.

Lo dicho ahora por Alemania contradice las palabras de la ministra de Defensa de España. Este pasado jueves Margarita Robles aseguró que esta cuestión forma parte de "una decisión de Alemania que se debate en el ámbito unilateral". "Entendemos que nuestra participación en el escudo antimisiles OTAN es el procedente sin perjuicio de que, si hubiera petición expresa, que no se nos ha realizado, la atenderíamos", añadió.

En este sentido, Robles adelantó que "si entendemos que es bueno para Europa, cuando esté mucho más adelantado, no nos negaremos" porque "España no descarta nada". "Estamos permanentemente colaborando y creemos en la defensa colectiva. Cualquier iniciativa que surja y que tenga consistencia, que no esté en la fase previa como esta, nosotros la estudiaremos. Invertir en defensa es invertir en paz, en libertad, en seguridad, en valores democráticos y en crear puestos de trabajo. Somos muy vulnerables, lo fuimos con la pandemia. Es una propuesta de Alemania y se está valorando qué misiles se adquirirían", precisó.

En la misma línea el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó también que "Alemania no nos lo ha pedido, y si nos lo pide, lo valoraremos".

15 países europeos sellan el acuerdo antimisil

En el bloque antimisil además de Alemania, otros 15 países europeos se han comprometido a desarrollar la iniciativa: Finlandia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Reino Unido.