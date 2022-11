El agónico rescate de una mujer que quedó suspendida de la fachada de un rascacielos de Nueva York

Tensión en plena Manhattan, en Nueva York. Este sábado, una mujer ha quedado suspendida de la fachada de un edificio en medio de una densa nube de humo provocada por un incendio. Los bomberos han realizado con éxito un agónico rescate, tras varios minutos. Una batería de litio fue el origen de un fuego que ha dejado heridas a un total de 38 personas.

Los bomberos, usando cuerdas y colgando de un rascacielos en el centro de Manhattan, rescataron a la mujer, que había quedado atrapada mientras huía del fuego, mientras los vecinos, muy preocupados, grababan todo lo que ocurría.

El angustioso rescate en el centro de Nueva York

En el vídeo de la parte superior, se puede ver a los cuerpos antiincendios rescatando a la mujer, que estaba en el piso número 20. Los bomberos la sacaron a través de una ventana rota en un piso de abajo. De la misma manera, otra persona fue rescatada con una cuerda de la unidad.

El incendio en fue causado por una batería de iones de litio en una bicicleta eléctrica, según han informado las autoridades. La unidad donde comenzó el incendio tenía al menos cinco bicicletas eléctricas, ha confirmado el Jefe de Bomberos de Nueva York, Daniel E. Flynn.

El peligro de las baterías de litio

Además, han afirmado que creen que un residente del apartamento estaba reparando las bicicletas y, ahora, han dado comienzo a una investigación para saber si se habían llevado a cabo actividades comerciales no autorizadas. Cerca de 200 incendios en la ciudad de Nueva York este año han sido causados ​​por baterías de iones de litio, dejando hasta seis muertos.

De hecho, un letrero fuera del mismo edificio indica que "no se permiten bicicletas eléctricas". Por ello, los bomberos han recordado que cualquier dispositivo que use las peligrosas baterías de litio podría suponer un riesgo, no sólo en las bicicletas.