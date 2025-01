La agonía de los 118 mineros irregulares sepultados bajo tierra durante dos meses en Sudáfrica

Escasos de comida y agua, sin luz y bajo tierra han estado durante más de dos meses cientos de mineros ilegales conocidos como 'zama-zamas' (una expresión zulú que significa "arriesgarse" o "intentarlo de nuevo"). Ha sucedido a unos 160 kilómetros de Johannesburgo (Sudáfrica) donde han estado atrapados en varios pozos de una mina abandonada.

Más de un centenar de personas han sido rescatadas de la Mina de Oro de Buffelsfontein (BGM) en la localidad de Stilfontein, aunque, desgraciadamente, hay más de una treintena de muertos. Un grupo de apoyo difundió dos videos de hombres muy delgados, en pésimas condiciones físicas y bolsas conteniendo, presuntamente, cadáveres de mineros muertos aunque la agencia EFE no ha podido verificarlo.

Según ha informado la portavoz policial, la brigadier Athlenda Mathe, para esta tarde se habían rescatado un total de 118 mineros, de los cuales 36 de ellos ya habían fallecido. Sin embargo, los 82 mineros rescatados con vida han sido inmediatamente detenidos. Enfrentan cargos de minería ilegal y violación de las leyes migratorias sudafricanas. Algunos incluso se enfrentan a cargos adicionales por posesión ilegal de oro.

La operación de rescate se inició el pasado lunes. Una grúa comenzó a descender una jaula cada hora para extraer a los mineros atrapados. El costo de este dispositivo se estima en unos 12 millones de rands sudafricanos (aproximadamente 610.000 euros).

La policía cortó los suministros

En octubre del año pasado, la policía tomó la decisión de bloquear el suministro de agua y comida a los mineros, en un intento de forzar su salida. La presión de estos grupos y una orden judicial emita por el Tribunal Superior de Pretoria en diciembre lograron que se reanudara el envío de suministros.

El veredicto de la jueza Ronel Tolmay dejó claro que no quieren "una situación en la que esto quede marcado como el punto más oscuro de nuestro historia", ya que "bajo mi supervisión, nadie se quedará sin comer. Desde un punto de vista constitucional, es inmoral que no haya agua y comida. No puede ser que muera más gente",

El ministro de Recursos Minerales y Petróleo, Gwede Mantashe, esclareció que no habrá negociaciones con quienes practican la minería ilegal: "El aspecto criminal de la minería ilegal es responsabilidad de la Policía".

La minería ilegal: un problema en Sudáfrica

Aunque este incidente no es el único problema. La operación policial "Vala Umgodi" ('Cerrar la mina' en zulú), iniciada en diciembre de 2023, ha llevado a la detención de más de 13.690 sospechosos de minería ilegal en siete provincias del país. Desde agosto de 2024, más de 1.300 mineros irregulares han salido a la superficie en la zona de Stilfontein, incluyendo 14 niños. La mayoría son extranjeros: 919 mozambiqueños, 382 zimbabuenses, 65 lesotenses y solo 13 sudafricanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com