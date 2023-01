Afirman que Rusia está tras la quema del Corán en Suecia para impedir su entrada en la OTAN

Polémica en Dinamarca después de que un hombre haya quemado otro Corán en frente de una mezquita. Se trata del mismo hombre que quemó un Corán en Estocolmo (Suecia) en frente de la Embajada de Turquía. Esos hechos provocaron que Ankara se oponga a la entrada de Suecia en la OTAN. Este viernes hemos sabido que Rusia podría estar detrás de todo esto.

Aunque el hombre que quemó los libros sagrados ha sido Rasmus Paludan, el que promovió el acto fue Chang Frick, un periodista sueco vinculado a la propaganda rusa. Este hombre ha reconocido que pagó el billete para que Paludan quemara el Corán. Todo esto ha provocado la fuerte oposición de Turquía a la entrada de Suecia en la OTAN.

La prensa finlandesa asegura que Moscú está tras todo esto. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan describió la quema como "una traición, una vulgaridad, una canallada y un deshonor".

Veto turco a Suecia

"Los causantes de que se haya vivido tal ignominia frente a nuestra embajada no pueden esperar ninguna buena disposición de nuestra parte en su solicitud de adherirse a la OTAN", aseveró Erdogan tras la quema del Corán.

"El Gobierno sueco no hace falta que hable de derechos y libertades. Si tanto os importan, primero debéis mostrar respeto a la República de Turquía y a la fe de los musulmanes. Si no mostráis respeto, de nuestra parte no tendréis ningún apoyo en el asunto de la OTAN", enunció el presidente turco.