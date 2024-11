Acusan de asesinato al marido de Ana María Knezevich, la colombiana desparecida en España: "La mató maliciosamente"

La asociación SOS Desaparecidos alertaba en el mes de febrero de la desaparición "inquietante" de Ana María Henao Knezevich, una mujer de 40 años de y con nacionalidad estadounidense y americana que se mudó a Madrid tras un "difícil" divorcio. Su rastro se perdió el pasado 2 de febrero en Madrid.

La mujer llegó en diciembre Madrid y vivió con amiga de la infancia. Las dos comenzaron a buscar pisos de alquiler. El último mensaje de la desaparecida fue el día 2 a las 11:30 horas. A las 13.00 horas del día 3 dos amigas de la desaparecida recibieron un idéntico mensaje a través de WhatsApp.

En ese supuesto mensaje, Ana María Henao les aseguraba a sus amigas que había "conocido una persona maravillosa y que se había ido con ella a una casa de campo situada a dos horas de Madrid, pero que allí hay mala señal, por lo que ya contactarán con ellas cuando regresara". La amigas dudan de que ese mensaje lo escribiera realmente ella y decidieron denunciar el caso a la Policía Nacional.

Pocos días después, la familia y amigos de la mujer colombiana y estadounidense desaparecida en Madrid lanzaron un crowdfunding para contribuir a su búsqueda.

El marido de la desaparecida, acusado de asesinato

El serbio David Knezevich, esposo de Ana María Knezevich, la mujer desaparecida desde febrero pasado en España, ha sido acusado de asesinato por un gran jurado de un tribunal estadounidense. La acusación formula tres cargos de secuestro con resultado de muerte contra Knezevich.

Sobre Knezevich, que fue arrestado en mayo pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) cuando llegaba de Serbia, solo pesaba hasta ahora un cargo por el secuestro de su esposa, Ana María Henao Knezevich.

La acusación alega que Knezevich "capturó, confinó, secuestró, raptó y se llevó intencionadamente" a Henao Knezevich y la mató "intencionadamente, deliberadamente, maliciosamente y con premeditación y alevosía", según recoge 'EFE'.

La última noticia que sus allegados tuvieron de ella es que estaba buscando un nuevo piso de alquiler en la capital española a largo plazo. Desapareció poco después de que un hombre que llevaba un casco de motociclista desactivara las cámaras de seguridad del edificio donde ella se alojaba y rociara con aerosol las lentes de las cámaras, según recoge 'EFE'.

Ese hombre fue identificado después como Knezevich, quien presuntamente entró a la vivienda y salió del mismo con una maleta, que, sospechan podía contener el cadáver de la mujer. El acusado viajó a España para "secuestrar" a su esposa, sostiene el FBI.

El serbio se había declarado no culpable ante la Justicia estadounidense por la desaparición de su mujer. Knezevich está arrestado sin derecho a fianza, defiende que no ha pisado nunca España y que no tiene nada que ver con la desaparición de su mujer, según la agencia de noticias citada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com