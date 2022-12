Acusado de 305 cargos el sospechoso de la muerte de 5 personas en un club nocturno LGBTIQ+ de Colorado

Anderson Lee Aldrich, de 22 años, sospechoso del tiroteo en un bar en Colorado Springs ha sido acusado formalmente de 305 cargos, incluyendo homicidio agravado, intento de homicidio agravado, asalto y delitos motivados por prejuicios que causan lesiones corporales.

Lee Aldrich ha comparecido este martes ante el tribunal, donde el fiscal del Cuarto Distrito Judicial de Colorado, Michael Allen, ha anunciado los cargos que se le imputan, que oscilan entre delitos graves de clase 1 y clase 5. "Si se condena a alguien por esos delitos, pasará el resto de su vida en prisión sin volver a respirar aire libre", ha detallado Allen.

El fiscal ha explicado que al presentar más de 300 cargos en un caso la justicia va a proceder a apelar a la "máxima extensión de la ley". "También hemos presentado cargos motivados por prejuicios, lo que significa que creemos que hay suficiente evidencia para respaldar la acusación de delitos motivados por prejuicios", ha afirmado.

En este sentido Allen se ha mostrado tajante: "No vamos a tolerar acciones contra miembros de la comunidad basadas en su identidad sexual. Los miembros de esa comunidad han sido acosados, intimidados y abusados ​​durante demasiado tiempo. Eso no va a ocurrir en el 4to Distrito Judicial", ha manifestado.

Disparó de forma indiscriminada

A finales de noviembre el asaltante irrumpió en el local y comenzó a disparar de forma indiscriminada matando a 5 personas e hiriendo gravemente a más de 20. El ataque se detuvo cuando varios clientes consiguieron arrebatarle el arma y lo inmovilizaron hasta que llegó la Policía.

Tras el tiroteo se supo que el joven ya había estado detenido en 2021 después de que su madre denunciara que la había amenazado con una bomba casera y otras armas. La polémica se avió aún más tras las declaraciones de su padre: "Me empezaron a contar el incidente, un tiroteo... Y luego me entero que es un bar gay. Me asusté. 'Mierda, ¿es gay?' Después supe lo que pasaba y, ¡uf… al menos no es gay! Soy un republicano conservador", llegó a decir Aaron Brink.