Al menos dos estudiantes apuñalados en un instituto de Los Ángeles

Tragedia en EEUU. Al menos dos estudiantes han sido apuñalados en un instituto de Los Ángeles. Los dos han resultado heridos y uno está en estado crítico. Ha ocurrido en el centro Van Nuys. Según ha informado el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el incidente se ha producido en torno al mediodía (hora local),

Las autoridades buscan al presunto autor de los hechos. La dirección de la escuela secundaria de Van Nuys ha decidido cerrar las instalaciones y suspender las clases mientras las autoridades investigan lo ocurrido en las inmediaciones del centro educativo. Según la cadena de noticias 'News', todo se debe a una pelea que involucró a 11 estudiantes.

Los informes iniciales señalan que uno de los apuñalados se encuentra en estado crítico. Durante una conferencia de prensa, se ha aclarado que los estudiantes apuñalados fueron trasladados a hospitales locales con heridas que no ponen en peligro sus vidas.

Trasladados al hospital

El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a una llamada de dos o tres estudiantes apuñalados en el patio del campus de Van Nuys.

Alberto M. Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, ha explicado que no hay ninguna amenaza inminente y que todo está en calma. "Un estudiante sacó un arma no identificada en ese momento y apuñaló a los estudiantes", ha comentado Carvalho. Aún no se conoce qué arma se ha utilizado en los apuñalamientos, pero el superintendente ha confesado que tres estudiantes han sido detenidos y están siendo interrogados por las autoridades.

Según informa la cadena de noticias 'News', una madre fue corriendo a la escuela al enterarse del incidente. Esta asegura que 10 personas han atacado a su hijo, quien no fue apuñalado pero resultó herido después de recibir una patada en la cabeza.