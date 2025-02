Actuó solo y no se descartan motivos terroristas: Todo lo que se sabe del autor del tiroteo en Suecia

El tiroteo del centro educativo de Orebro ha dejado al menos 11 muertos, entre los que se encontraría el presunto agresor y varios heridos, según ha informado la Policía sueca. Se ha convertido en el más letal del país escandinavo. El tiroteo tuvo lugar ayer en un centro educativo para adultos en Örebro (200 kilómetros al oeste de Estocolmo). Por el momento la cifra de heridos todavía no es clara, aunque hay seis personas que se encuentran ingresadas en el hospital universitario de Orebro, en situación estable y dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades suecas han señalado que creen que el responsable del tiroteo actuó solo; se está registrando su domicilio y no descartan que pueda estar vinculado a bandas criminales o que lo esté con organizaciones terroristas. La cadena de televisión pública sueca, STV, ha informado que el sospechoso tenía alrededor de 35 años, que tenía licencia para portar armas y que no contaba con antecedentes penales, pero por el momento no se ha proporcionado ningún detalle de su identidad.

Además, las autoridades han desmentido que el tiroteo haya sido por motivos ideológicos. "La Policía ve que una narrativa errónea sobre el tiroteo de Örebro se ha difundido por redes sociales. Por eso queremos aclarar que, según la investigación, ahora mismo no hay informaciones que indiquen que el autor material actuase por motivos ideológicos", han señalado en un comunicado de este miércoles.

A pesar de ello, han señalado que todavía queda mucho por saber y que continúan investigando los hechos. "Tenemos una gran escena del crimen, tenemos que completar las búsquedas que estamos realizando en la escuela. Hay una serie de pasos de investigación que estamos tomando: un perfil del perpetrador, entrevistas a testigos.

El complejo permanece cerrado

El tiroteo tuvo lugar sobre las 12:30 hora local en una escuela de educación para adultos ubicada en el campo Risbergska. Los alumnos y profesores fueron alojados en escuelas cercanas. Las autoridades trabajan ahora en la identificación de los muertos y mantienen todavía acordonada la zona. Todo el complejo educativo permanecerá cerrado el resto de la semana, aunque el resto de escuelas municipales abrirán hoy con normalidad. Además, se han habilitado líneas telefónicas y varios centros para quienes necesiten apoyo psicológico.

Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, ha calificado los hechos como un "día doloroso para Suecia". "Todavía nos faltan muchas respuestas. Yo tampoco puedo darlas", ha señalado Kristersson, que ha invitado a no hacer especulaciones sobre los motivos del tirador y se ha solidarizado con las víctimas y los familiares, asegurando que "compartimos vuestro dolor".

Kristersson ha calificado lo ocurrido como el "peor" suceso de ese tipo en la historia de Suecia: "Hoy hemos visto una violencia mortal brutal contra personas completamente nocentes". En los últimos años, Suecia ha vivido un aumento considerable de la violencia armada vinculada a conflictos entre bandas criminales. El rey Carlos XVI Gustavo ha enviado también sus condolencias a las familias de las víctimas y ha mostrado su pesar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com