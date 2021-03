El actor Matthew McConaughey está considerando presentarse como gobernador de Texas

El actor estadounidense Matthew McConaughey ha dicho que está pensando en presentarse a gobernador de Texas, aunque no ha detallado cuándo.

"Es una opción real que estoy barajando", afirmó esta semana en un programa de radio, donde añadió que la presidencia de Texas, estado en el que nació, podría ser "el siguiente capítulo de su vida".

No es la primera vez que el protagonista de Interstellar habla de esta posibilidad, ya lo hizo en noviembre de 2020, al asegurar en el programa 'The Late Show With Stephen Colbert' que "estaba considerando realizar un cometido de liderazgo en el que ser útil para la sociedad".

"La política me parece un asunto fallido en este momento. Cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado", añadió entonces.

Esta semana, el intérprete de 51 años se ha expresado en términos similares. "Creo que tengo algunas cosas para enseñar y compartir", ha resaltado. "¿Cuál es mi papel? ¿Qué rol voy a desempeñar en la siguiente etapa de mi vida?".

Antecedentes

No sería la primera vez que un actor estadounidense cambia las cámaras por la política. Antes los hicieron Arnold Schwarzenegger, que ejerció como gobernador de California, o Ronald Regan, que llegó a ser presidente de EEUU.