La actitud machista de un senador mexicano con su mujer: "Me casé contigo pa' mí, no para que andes enseñando"

"Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna", le reprochó el reprochó el senador mexicano Samuel García a su esposa, Mariana Rodríguez, durante una transmisión en vivo que hicieron mientras celebraban el cumpleaños de la joven.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para los internautas que hicieron 'trending topic' el hashtag '#YoEnseñoLoQueQuiera', reprochando la actitud machista del senador.

El senador García llegó a decirle a su esposa que se casó con ella " pa' mí, no para que andes enseñando", a lo que la mujer acabó disculpándose.

El aluvión de críticas al senador le obligó a disculparse: "Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar".

Rodríguez y García contrajeron matrimonio en marzo de 2020, pero han hecho pública su vida en redes sociales desde antes. Hace un año, Rodríguez contaba en sus historias de Instagram que estaba haciendo un curso para "aprender a planchar, lavar y ser mejor ama de casa" y recomendaba "mandar a las trabajadoras" a estas sesiones.