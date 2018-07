Los 152 españoles que viven en Nepal han sido testigos del nuevo terremoto

De nuevo el nerviosismo y el miedo ha vuelto a Nepal. De nuevo carreras por las calles buscando a los seres queridos a gritos. Para algunos nepalíes esta réplica es sólo un susto aunque para otros es mucho más que eso, momentos que también han revivido los españoles en Nepal.

Algunos de los españoles instalados allí han contado cómo han vivido esta nueva catástrofe. "Se mueven los postes, se mueven los cables, los árboles. Lo que he visto es mucho miedo y, más que miedo, pánico en la gente, porque esto se ha movido como un 'chicle' todo, otra vez", comenta uno de ellos.

Y otra vez se repiten las escenas de hace menos de tres semanas. Javier Arcos, de Médicos del Mundo, cuenta que "la gente está intentando salir de la ciudad. Mucha gente esta ya saliendo de sus casas y yendo directamente, de nuevo, a los parques con mantas y con plásticos para intentar dormir debajo".

Un caos al que se suma la incertidumbre de qué va a ocurrir ahora. Victoria Subirana, una trabajadora de Eduqual, piensa que si hay ha habido dos terremotos por qué no un tercero y declara que están "pasando muchísimo miedo porque esta situación no es normal. No sabemos qué va a pasar".

Lo de hoy no ha sido una réplica más. Otro de los españoles afirma que "ha sido más fuerte que las réplicas que hemos tenido durante estas semanas, pero ha sido menor que el del día 25. La gente ha salido a la calle, como esta aconsejado después de un terremoto".

Son sólo algunos de los testimonios de los 152 españoles que están en Nepal. José Manuel García-Margallo, el Ministro de Asuntos Exteriores, ha podido contactar con los españoles y agradece que no hayamos tenido ningún disgusto esta vez.

47 miembros de la Unidad Militar de emergencias y 12 Guardias civiles habíam abandonado el país horas antes de este segundo terremoto. Los especialistas han regresado después de intentar localizar a los españoles desaparecidos en el valle de Lantang. En el mismo avión han viajado otros cinco españoles que también sufrieron el primer seismo.

En Nepal esperan que la tierra les deje empezar de nuevo.