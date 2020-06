Montero defiende que no hay cesiones a Cataluña en los PGE y que el independentismo no tiene motivos para rechazarlos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la solidez de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, asegurando que no ve motivos por los que desde Cataluña no vayan a apoyar las cuentas e, igualmente, ha garantizado que el Gobierno no ha hecho cesiones con esta comunidad.

"La inversión del Estado tiene que servir para la cohesión territorial", ha indicado Montero en una entrevista en Cadena SER para asegurar que el aumento de un 66 por ciento de las inversiones en Cataluña no se trata de una medida específica, sino que se encuadra en la mayor inversión territorial.

"No es justamente Cataluña la que, en términos porcentuales, experimenta más porcentaje, otras comunidades autónomas también lo hacen", ha querido matizar la ministra, después de que la oposición haya identificado este diseño presupuestario como un guiño hacia los socios del Gobierno.

A propósito del aumento de inversiones en Cataluña, la ministra ha subrayado que la realidad es que el Gobierno "tenía vocación" de cumplir con los estatutos de autonomías y que les parecía que era "bastante lógico" y de "sentido común" que estos se cumplan.

Este mensaje llega en relación con la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña que establece que se equipará la inversión a lo que representa el PIB catalán en el del Estado, una premisa a la que se acerca el Ejecutivo con este diseño presupuestario.

"Las cuentas son buenas para poder ejecutarlas porque mejoran la vida de la gente", ha afirmado Montero, para después señalar que no ve motivos por los que no se respalden. Según la ministra, en Cataluña los partidos no deberían "resistirse a apoyar unas cuentas públicas con independencia de sus ideas".

Por otro lado, la dirigente socialista ha subrayado que los ciudadadanos no pueden entender que, los políticos, "anden enredados en cuestiones que pueden ser más teóricas".

"La democracia se desgasta y vemos situaciones que asoman tímidamente, nacionalismos y totalitarismos que esperamos que se queden ahí", ha indicado en referencia a los 12 escaños obtenidos por Vox en las pasadas elecciones andaluzas.

Igualmente, Montero ha mostrado su preocupación por la propuesta de la formación de Abascal de derogar la actual ley de Violencia de Género, "estamos preocupadas porque algunas polítcas planteen quitarnos conquistas a las mujeres, derechos reversibles que creíamos que no se nos podían arrebatar", ha manifestado, asegurando que les crea "desazón".