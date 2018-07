Maroto dice que el comportamiento de Artur Mas le recuerda "a lo que hace Alexis Tsipras en Grecia"

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha manifestado que el comportamiento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, le recuerda al mandatario griego Alexis Tsipras y ha alertado de la "frustración" que puede generar en Cataluña.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el representante popular ha defendido además que "las leyes están para respetarlas" y ha abogado por "actuar con proporcionalidad". Tras lamentar que cuestiones como "las desigualdades en Cataluña" o la pobreza infantil no parecen ser cuestiones que "le preocupen al Ejecutivo catalán", Maroto se ha preguntado "por qué estamos hablando todo el día del monotema".

"Cuando uno sabe que no se pueden hacer las cosas e insiste para tapar los asuntos de los que no quiere hablar hace un flaco favor a los ciudadanos a los que dice defender", ha indicado.

En esta línea, ha incidido en que cuando ve a Artur Mas le recuerda "a lo que hace Alexis Tsipras en Grecia". "Muchos griegos pensaron que Tsipras era un político que les preguntaba en un referéndum para hacerles caso porque se podía hacer lo que Tsipras decía.

Sin embargo, se hizo el referéndum y después el gobierno de Grecia no tuvo ninguna posibilidad de hacer nada porque no se podía llevar a cabo", ha incidido. A su juicio, todo ello ha generado "frustración", algo que ha reconocido que no quiere para los catalanes.

"Lo que quiero es que haya un gobierno que respete la ley, que discuta, que se pelee por los recursos, pero que resuelve problemas y no genere división y órdagos todos los días con el mismo asunto.

La pobreza infantil es un tema importante y no el monotema que invade todo", ha añadido. Preguntado por una posible suspensión de la autonomía catalana, ha subrayado que las leyes "están para respetarlas" y ha abogado por ser "prudente" y actuar "con proporcionalidad".

"Las elecciones no están aún ni convocadas. Vamos a ser proporcionarles y no vamos a engordar el caldo de Artur Mas", ha finalizado.